Rzecznik PSL: Widać, że są chęci, żeby PO skręciła mocno w lewo. My pozostajemy w centrum

Ewidentnie widać, że są chęci, aby PO skręciła mocno w lewo. Jeśli lider Platformy Grzegorz Schetyna chce, żeby jego partia stała się nowoczesną lewicą, to jego wybór - PSL zostaje w centrum - powiedział w sobotę rzecznik PSL Jakub Stefaniak. Odniósł się w ten sposób do zaprezentowanych przez Schetynę zapowiedzi programowych Koalicji Obywatelskiej.

Szef PO Grzegorz Schetyna w wystąpieniu podczas Forum Programowego Koalicji Obywatelskiej pod hasłem "Uzdrowić Polskę" mówił o najważniejszych tezach programowych.

Przedstawił sześć - jak mówił - głównych zmian, których Polska "pilnie potrzebuje, a Polacy się ich domagają". Zapowiedział m.in. związki partnerskie, zniesienie handlu w niedzielę, podwyżki płac, gruntowne zmiany w ochronie zdrowia, utrzymanie trzynastej emerytury i radykalny program ochrony klimatu, w tym wyeliminowanie węgla w energetyce do 2040 roku.

Czytaj więcej o szóstce Grzegorza Schetyny >>>

"Serce się raduje, jak słyszymy, że cytują nasz program"

Rzecznik PSL Jakub Stefaniak skomentował, że część z zaprezentowanych rozwiązań znajduje się w programie PSL.

- Serce się raduje, jak słyszymy polityków PO, którzy cytują nasz program - podkreślił.

Wymienił w tym kontekście projekt "Emerytury bez podatku". - Pozostaje mieć nadzieję, że w przyszłym Sejmie, jak będziemy nasz program realizować, to będziemy mieć wsparcie naszych kolegów z Platformy - powiedział.

Stefaniak skomentował również zapowiedź Schetyny dotyczącą wprowadzenia związków partnerskich. - Nie mamy tutaj jakichś wielkich problemów. W PSL dyscypliny światopoglądowej nie ma - podkreślił. Zapewnił, że ludowcy absolutnie opowiadają się za uregulowaniem kwestii związków partnerskich, która - jak wskazał - dotyczy też par heteroseksualnych.

"My z lewicą nie idziemy"

Według niego pojawia się jednak pytanie, czy nie jest to preludium do skrętu w lewo Platformy.

- Widać ewidentnie, że są chęci do tego, żeby PO skręciła mocno w lewo i stała się taką nowoczesną lewicą - ocenił rzecznik PSL.

Dopytywany, czy to nie jest znak, że Schetyna zdecydował się na koalicję z lewicą, a z PSL nie zamierza już jej budować, Stefaniak odparł: - Generalnie to my, jako PSL zdecydowaliśmy - my z lewicą nie idziemy.



- Jeśli Schetyna chce budować nowoczesną lewicę, to jest to jego wybór. Natomiast my zostajemy w centrum i chcemy zgromadzić wokół siebie ludzi, którzy chcą je budować. Nadmierne skręty w prawo, jak i w lewo, nic dobrego za sobą nie niosą. Skręt PO w lewo pozostawia dla PSL do zagospodarowania dużą przestrzeń - przekonywał Stefaniak.