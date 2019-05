Były właściciel Wisły Kraków zatrzymany na gorącym uczynku

Foto: Michał Walczak/Agencja Gazeta Video: CBŚP

Nagranie z zatrzymania wiceprezesa Wisły Kraków

16.04 | Damian D., były wiceprezes klubu Wisła Kraków, jest wśród 16 osób, które zostały zatrzymane we wtorek przez Centralne Biuro Śledcze Policji. Oprócz niego w ręce policji trafili przywódcy gangu Sharksów, bojówki krakowskiego klubu. Ale wśród zatrzymany jest też jeden z liderów kiboli Cracovii, a także kibol Lechii Gdańsk. Wtorkowa akcja Centralnego Biura Śledczego Policji to efekt przełomu w śledztwie prowadzonym przez Małopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Krakowie. Z informacji portalu tvn24.pl wynika, że śledczym udało się skruszyć zmowę milczenia wysoko postawionych członków gangu Sharksów, czyli bojówki Wisły Kraków.

