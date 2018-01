Jak najszybsza ewakuacja z wody, usunięcie mokrego ubrania i ogrzanie to priorytety przy ratowaniu człowieka, który wpadł pod lód - powiedział we "Wstajesz i weekend" w TVN24 Ariel Szczotok, ratownik medyczny z Centrum Medycznego Fundamenti. Tłumaczył, już same oddechy metodą "usta - usta" mogą zdecydować o uratowaniu życia. Od początku roku pod lodem utonęło kilkanaście osób.