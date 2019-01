"Widać, że PiS i Kaczyński próbują się cofnąć"





Widać moment strachu w PiS. Widać, co się dzieje z instytucjami, co się dzieje z poszczególnymi publicznymi rolami (...) widać, że ci urzędnicy się boją. Takie manipulowanie państwem jest oznaką autorytaryzmu - mówiła w "Kropce nad i" w TVN24 socjolog Jadwiga Staniszkis (Uniwersytet Warszawski), oceniając działania obozu rządowego w 2018 roku. Jak dodała, "widać, że PiS i Kaczyński próbują się cofnąć" i "nie ma już takiego rozpędu w niszczeniu państwa".

Jadwiga Staniszkis oceniała w "Kropce nad i" w TVN24, jaki był rok 2018 w polskiej polityce.

- Generalnie oceniam ten ubiegły rok negatywnie, stopniowo się coraz bardziej pogarszał, ale z drugiej strony wprowadzono cały szereg rozsądnych rozwiązań - mówiła Staniszkis.

Zwracała uwagę na atmosferę, jaka towarzyszyła rządzącym. - To niszczenie prawa, brak protestu w rządzie, to że Morawiecki trzymał się, a prezydent Duda w jakimś sensie to firmował, to jest niesamowicie przygnębiające - stwierdziła, odnosząc się do zmian w sądownictwie, jakie miały miejsce w 2018 roku oraz idącym za tym sporze z instytucjami unijnymi.

- Myślę, że presja Unii Europejskiej jest bardzo ważna i namawiam, żeby była jeszcze silniejsza - mówiła. Oceniła, że "to jest jedyny czynnik, na jaki PiS jakoś jeszcze reaguje".

- Widać, że PiS i Kaczyński próbują się cofnąć, widać, że już nie ma takiego rozpędu w niszczeniu państwa - stwierdziła Staniszkis. Zauważyła jednak, że "to by oznaczało poświęcanie tych, którzy się zaangażowali w samym PiS-ie".

- To jest bardzo trudny proces. Widać, że przechodzenie od demokracji do autorytaryzmu jest łatwiejsze niż cofnięcie się z autorytaryzmu z powrotem do demokracji - mówiła. Pytana, czy jej zdaniem, w Polsce panuje obecnie system autorytarny, odpowiedziała twierdząco. - Jesteśmy w kraju autorytarnym, bo widać ten moment strachu, widać co się dzieje z instytucjami, co się dzieje z poszczególnymi publicznymi rolami (...) widać, że ci urzędnicy się boją. Takie manipulowanie państwem jest oznaką autorytaryzmu - oceniła.

Dodała również, że "za tym stoi próba takiej koncentracji władzy". - To jest taki nieudolny autorytaryzm, bo koncentracja władzy to jest sterowność, zdolność osiągania zamierzonych celów, a tutaj właściwie nie wiadomo, jakie oni (rządzący - red.) mają cele - stwierdziła.