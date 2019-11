"Koalicja wymaga lojalności. W ramach lojalności poparliśmy kandydatów PiS. Kropka"

Zagłosowałam za kandydatami zgłoszonymi przez naszego koalicjanta, dlatego, że koalicja wymaga lojalności - powiedziała w "Rozmowie Piaseckiego" minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Polityk partii Porozumienie wicepremiera Jarosława Gowina tłumaczyła, dlaczego poparła wybór byłego posła Prawa i Sprawiedliwości Stanisława Piotrowicza na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

Sejm w czwartek w ubiegłym tygodniu wybrał na sędziów Trybunału Konstytucyjnego troje kandydatów zgłoszonych przez PiS: Krystynę Pawłowicz, Stanisława Piotrowicza i Jakuba Stelinę.

Emilewicz: koalicja wymaga lojalności

Minister rozwoju Jadwiga Emilewicz pytana we wtorek w "Rozmowie Piaseckiego", czy głosowała z czystym sumieniem za Piotrowiczem, który był prokuratorem w czasach PRL, odparła: - Zagłosowałam za kandydatami zgłoszonymi przez naszego koalicjanta, dlatego, że koalicja wymaga lojalności. W ramach tej lojalności poparliśmy kandydatów zgłoszonych przez Prawo i Sprawiedliwość. Kropka.

Powiedziała, że "nie będzie więcej komentować tego wydarzenia". - Mamy to już za sobą - dodała.

Odnosząc się do wyboru Krystyny Pawłowicz, wyraziła opinię, że jest ona "konstytucjonalistką, prawnikiem z bardzo dużym dorobkiem prawnym".

Na sugestię, że być może Pawłowicz nie będzie potrafiła wyjść z politycznego zaangażowania i stać się niezależnym sędzią TK, Emilewicz odpowiedziała, że "w ciągu ostatnich dwóch lat wielu sędziów Trybunału Konstytucyjnego bardzo intensywnie angażowało się po jednej ze stron sporu politycznego" i "wydaje się, że także przekroczyło granice".

Emilewicz: kandydaci PiS nie budzili żądnych wątpliwości

Minister rozwoju odniosła się także do wyboru czterech posłów PiS - Marka Asta, Arkadiusza Mularczyka, Bartosza Kownackiego i Kazimierza Smolińskiego - na członków nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Przepadły kandydatki opozycji: zgłoszona przez Koalicję Obywatelską Kamila Gasiuk-Pihowicz i wysunięta przez Lewicę Joanna Senyszyn.

Emilewicz na pytanie, czy dobrym standardem jest, że przedstawicielami Sejmu zostaje czterech posłów PiS i ani jeden z opozycji, odparła, że nie ma w tej sprawie określonego regulaminu.

- Ci kandydaci (PiS - red.), myślę, nie budzili żadnych wątpliwości. Większość z nich to są prawnicy z dużym dorobkiem - oceniła. - Są dobrzy kandydaci. Zostali przegłosowani - stwierdziła.



Powiedziała, że zachęca opozycję do konstruktywnej współpracy przy projektach ustaw, przy regulacjach prawnych.



Zauważyła, że w Prezydium Sejmu są przedstawiciele wszystkich klubów parlamentarnych.

Emilewicz: duży koalicjant zdecydował się przychylić do naszych argumentów

Minister rozwoju odniosła się również w "Rozmowie Piaseckiego" do złożonego w Sejmie przez posłów PiS, ale ostatecznie wycofanego projektu ustawy likwidującego od 2020 r. górny limit przychodu, do którego płaci się składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - tzw. 30-krotności ZUS. Porozumienie od początku deklarowało brak poparcia dla projektu.



Emilewicz zapewniła, że "nie było kłótni w koalicji". - Było jasne stanowisko Porozumienia, konsekwentnie prezentowane od wielu miesięcy, i duży koalicjant zdecydował się przychylić do naszych argumentów. Kropka - podkreśliła.



Powiedziała, iż "to jest dowód tego, że jesteśmy demokratycznymi ugrupowaniami, które prowadzą ze sobą dyskusję i przekonują się nawzajem".



- My przekonaliśmy Prawo i Sprawiedliwość i Solidarną Polskę do tego, że nie warto wprowadzać tego rozwiązania w takim momencie roku, że ono nie przyniesie tego skutku budżetowego, który został założony. Po drugie, że wprowadzanie na przełomie listopada i grudnia rozwiązań, które mają się nijak do planów finansowych firm, nie jest najlepszym rozwiązaniem - mówiła.

Pytana, czy Porozumienie przekonało koalicjantów, czy zaszantażowało, Emilewicz odparła: - Jesteśmy naprawdę dobrą koalicją trzech partii.



- Kurs jest jasno ustalony, my do tego portu płyniemy. Czasami korygujemy ten kurs nieco w prawo, nieco w lewo. I tym razem myśmy go skorygowali - oznajmiła.

"Nie będziemy sobie skakać do gardeł"

Pytana, czy Porozumienie będzie się zgadzało na taki sposób traktowania, gdzie większy koalicjant składa projekt w Sejmie bez wiedzy mniejszego, powiedziała: - Nie będziemy sobie skakać do gardeł.



- To jest naprawdę dobra koalicja, o czym przekonywaliśmy przez ostanie cztery lata. Naprawdę mamy konkretny plan modernizacyjny dla Polski i chcemy go realizować w tym układzie politycznym - skwitowała Emilewicz.

Emilewicz o programie Mieszkanie plus

Minister rozwoju nie zgodziła się z opinią, że program Mieszkanie plus "bardzo kuleje". W jego ramach wybudowanych do tej pory zostało 867 mieszkań, 1110 jest w budowie, a w kwietniu zeszłego roku premier Morawiecki zapowiadał, że w 2019 roku powstanie kilkadziesiąt tysięcy mieszkań.



Emilewicz opóźnienia w stosunku do obietnic tłumaczyła tym, że "skoncentrowaliśmy się na zmianach prawnych". - Na ostatnim posiedzeniu rząd przyjął nowelizację prawa budowlanego, na którą czeka branża - architekci, inżynierowie. Za chwilę, mam nadzieję, będzie to nowa rzeczywistość prawna. Porządkowanie prawa jest ważne - przekonywała.



Przyznała jednak, że obietnica premiera Mateusza Morawieckiego "nie została zrealizowana". - Mamy druga kadencję. (...) Przyspieszamy w tej chwili. To będzie program, na który naprawdę Polacy czekają i który zrealizujemy - zapewniła.