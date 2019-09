Szef delegatury CBA z korupcyjnymi zarzutami, funkcjonariusz w areszcie

Prokuratorskie zarzuty popełnienia przestępstw korupcyjnych usłyszał szef delegatury CBA w Lublinie - ustalił tvn24.pl. Podległy mu funkcjonariusz, jako pierwszy w historii tej służby, trafił do aresztu. Zarzuty ma postawione jeszcze jeden funkcjonariusz. Dzięki obecnemu kierownictwu służby, wszyscy trzej pobierają wysokie emerytury.

Śledztwo w sprawie działania grupy agentów-przestępców z delegatury w Lublinie prowadzi prokurator z Prokuratury Regionalnej w Warszawie. Sprawa ma związek z działaniami operacyjnymi agentów, większa część materiałów dotyczy tajemnic państwowych, stąd prokuratorzy bardzo oszczędnie przekazują informacje.

Korupcja w CBA?

CBA zatrzymało byłego wiceszefa ABW. Śledztwo dotyczy fałszywych faktur Centralne Biuro... czytaj dalej » To, że zarzuty usłyszał Jacek W., kierujący przez ostatnie cztery lata pracą delegatury w Lublinie, potwierdziliśmy oficjalnie w warszawskiej prokuraturze regionalnej. Jednak odmówiono nam szczegółowych informacji o treści zarzutów przedstawionych temu wysokiemu rangą funkcjonariuszowi.

Rzeczniczka prasowa Agnieszka Zabłocka-Konopka przekazała nam wyłącznie ogólny opis zarzutów.

- Przestępstwa zarzucane podejrzanym dotyczą między innymi czynów zabronionych z artykułu 230 paragraf 1 Kodeksu karnego oraz artykułu 231 paragraf 1 oraz 2, a także innych – odpowiedziała rzeczniczka.

Pierwszy z powyższych artykułów dotyczy przestępstwa "płatnej protekcji", czyli powoływania się na wpływy w instytucjach publicznych w zamian za korzyść majątkową. Grozi za to kara do ośmiu lat więzienia. Drugi z przywoływanych przez rzeczniczkę artykułów mówi o karze do dziesięciu lat więzienia dla urzędników, którzy nadużywają władzy "dla osiągnięcia korzyści".

- To znaczy, że w tej delegaturze działał przestępczy, korupcyjny, układ. Gdzie odpowiedzialność nadzorującego delegaturę niemal cztery lata szefa CBA, czyli Ernesta Bejdy? - pyta były szef CBA Paweł Wojtunik.

Złote spadochrony

Dwóch agentów CBA zatrzymanych przez CBA. Usłyszeli zarzuty Dwóch agentów... czytaj dalej » Jak ustaliliśmy, dyrektor Jacek W. oraz podległy mu funkcjonariusz Krzysztof Z. zrezygnowali z pracy nagle, w pierwszych dniach lipca.

- Pracowali normalnie, nic nie wskazywało, że wybierają się na emerytury, aż około 8 lipca napisali raporty o przejście na emerytury, które niemal natychmiast zostały podpisane przez kierownictwo centrali. Dosłownie po kilku dniach od napisania raportów byli emerytami. I dopiero wtedy zostali zatrzymani, a prokurator postawił im zarzuty – mówi nam jeden z agentów, prosząc o zachowanie anonimowości.

Zapytaliśmy oficjalnie pion prasowy CBA, kiedy dokładnie obydwaj agenci napisali raporty o przejście na emerytury i kiedy zostali na nie przeniesieni.

- Nie informujemy o sprawach kadrowych – odpowiedział rzecznik służby Temistokles Brodowski.

Konsekwencje takich decyzji kierownictwa CBA wyjaśnia Paweł Wojtunik. - Gdyby usłyszeli tak poważne zarzuty jeszcze jako czynni funkcjonariusze, musieliby zostać zawieszeni. Ich pensja byłaby wtedy zmniejszona o połowę. Musiałoby także ruszyć postępowanie dyscyplinarne, które mogłoby się zakończyć karnym wyrzuceniem ich ze służby. Od szefa CBA otrzymali zatem złote spadochrony – komentuje Wojtunik.

Według naszych informacji, dzięki przejściu na emeryturę Jacek W. i Krzysztof Z. co miesiąc dostają od 6 do 10 tysięcy złotych. Tak będzie aż do momentu, gdy - ewentualnie - zostaną prawomocnie skazani.

Cichy wspólnik

Śledztwo dotyczące podejrzeń, że agenci lubelskiego CBA popełniali przestępstwa w służbie, ma swój początek w innej sprawie, którą opisywaliśmy już na łamach tvn24.pl, a która zaczęła się od doniesienia do prokuratury złożonego przez kobietę prowadzącą gabinet psychoterapii na mężczyznę, który kilka razy w przeszłości był karany wyrokami.

Prokuratura bada, czy agenci CBA weszli w układ z przestępcą Prokuratura... czytaj dalej » Z doniesienia wynikało, że miał on działać jak oszust wyłudzający pieniądze i zarazem blisko współpracować z dwoma agentami lubelskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego - Krzysztofem Z. i Rafałem S.

Sam obwiniany swoją relację z agentami opisywał w taki sposób: - Wyszedłem z więzienia, nawiązałem kontakt z funkcjonariuszami CBA. Myślałem, że w ten sposób odpracuję swoją przestępczą przeszłość, przechodząc na stronę państwa. Dlatego zdecydowałem się wykonywać polecenia funkcjonariuszy, działając jako ich zaufany tajny współpracownik.

Tylko, że - według prokuratury - funkcjonariusze od początku mogli działać z niskich pobudek, dla własnych korzyści. Jedna z sytuacji dotyczy młodego przedsiębiorcy z okolic Lublina, który stracił prawo jazdy. Agenci i ich tajny współpracownik za łapówki mieli mu pomóc zdobyć obywatelstwo Ukrainy i tym samym prawo jazdy.

Wkrótce potem agent Rafał S., dziś aresztowany, wpadł na kolejny pomysł. Tym razem chodziło o założenie z przedsiębiorcą biznesu, polegającego na sprowadzaniu z Holandii środków wspomagających męską potencję.

CBA zatrzymało trzy osoby, w tym prezesa. Miały wyprowadzić "blisko 100 milionów złotych" Centralne Biuro... czytaj dalej » Według zeznań złożonych w prokuraturze przez przedsiębiorcę, funkcjonariusz miał być cichym wspólnikiem w przedsięwzięciu. Jego udziały miały zostać zapisane na brata, bo jako oficer CBA nie mógł figurować jako udziałowiec w żadnej spółce. W zamian funkcjonariusz miał oferować "parasol ochronny" w urzędach: Najwyższej Izbie Kontroli, Urzędzie Kontroli Skarbowej oraz tamtejszej policji.

- Rafał S. odszedł na emeryturę już w 2017 roku. W czynnej służbie pozostał jego partner w pracy Krzysztof Z. oraz szef delegatury Jacek W. - wyjaśnia nam funkcjonariusz, proszący o zachowanie anonimowości.

Agent Rafał S. po zatrzymaniu na początku sierpnia trafił za kratki aresztu tymczasowego. Potwierdza to rzeczniczka prokuratury Agnieszka Zabłocka-Konopka. - Obecnie wobec jednego z podejrzanych stosowane jest tymczasowe aresztowanie - przekazała nam w oficjalnej odpowiedzi.

Według nieoficjalnych informacji tvn24.pl drugi z zatrzymanych agentów, Krzysztof Z., wyszedł na wolność na szczególnych warunkach: musi codziennie zgłaszać się na komisariat policji i co tydzień sprawozdawać prokuratorowi, co robił.

Przeciek z CBA?

Jak informowaliśmy na łamach portalu, poważne sygnały, że w lubelskiej delegaturze pracują niegodni zaufania funkcjonariusze przekazał kierownictwu CBA jej były dyrektor Tomasz Grasza.

"Przeciek" w CBA. Biuro opowiada W Centralnym... czytaj dalej » Opisywaliśmy wtedy działania tych samych agentów, którzy dziś mają postawione zarzuty karne. Z dziennikarskiego śledztwa wynikało, że agent Krzysztof Z. wrócił do pracy z długotrwałego zwolnienia lekarskiego tuż po wygranych przez Prawo i Sprawiedliwość wyborach parlamentarnych. Wówczas już od dziesięciu dni elitarną służbą specjalną rządził Ernest Bejda, który zastąpił zmuszonego do dymisji Pawła Wojtunika.

"W dniu 10 grudnia 2015 roku, wypełniając swój ustawowy obowiązek, powiadomiłem kierownictwo CBA o uzasadnionym podejrzeniu, że jeden z funkcjonariuszy delegatury poinformował osobę, wobec której stosowano metody pracy operacyjnej o fakcie stosowania wobec niej tychże metod pracy" – napisał Grasza w piśmie, którego kopię posiada redakcja tvn24.pl.

Chodziło właśnie o Krzysztofa Z., który pierwszego dnia po powrocie do pracy odwiedził kancelarię tajną służby, następnie zadzwonił do działacza PiS i chwilę później spotkał się z nim w siedzibie lubelskiego oddziału Caritas. W efekcie spotkania - w którym brali udział również inni politycy rządzącej partii - telefon podsłuchiwanego działacza PiS zamilkł.

"O podejrzeniu przecieku poinformowałem kierownictwo CBA. W efekcie mojego raportu ja zostałem odwołany ze stanowiska dyrektora, zostałem zmuszony do przejścia na emeryturę, a agent Krzysztof Z. otrzymał wysoką premię" - relacjonował w liście do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego Tomasz Grasza.

Dziś Krzysztof Z. ma postawione poważne zarzuty karne, jego partner Rafał S. został pierwszym w historii CBA aresztowanym funkcjonariuszem, a następca Tomasza Graszy w fotelu szefa delegatury służby antykorupcyjnej także ma postawione zarzuty karne.

Prokuratura nie komentuje tych informacji. Ogranicza się do stwierdzenia, że "śledztwo jest rozwojowe".