"Jest kurs polityczny obliczony na uderzenie w polski rząd"

"Widać wyraźnie, że jest polityczny kurs obliczony na...

25.09 | My jako Prawo i Sprawiedliwość jesteśmy tymi, którzy bronią europejskiego projektu przed tymi, którzy chcą go zniszczyć - stwierdził w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 Jacek Sasin, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów. Komentując decyzję Komisji Europejskiej o zaskarżeniu Polski do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, że jest to "zemsta za to, że Polska nie podporządkowuje się jednolitemu frontowi w Europie".

