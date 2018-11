Sasin: Zrobiliśmy taką ustawę, jaką uważaliśmy za słuszną. Może do niej wrócimy





- Będziemy w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej walczyć o to, żebyśmy mogli jednak tego typu rozwiązania przeprowadzić, jakie zamierzyliśmy - mówił w "Kropce nad i" Jacek Sasin, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów. Odniósł się w ten sposób do szóstej nowelizacji ustawy o SN. W środę Sejm przyjął wersję siódmą.

Sejm w ekspresowym tempie uchwalił w środę kolejną nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym, przewidującą umożliwienie sędziom Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, którzy zostali wysłani w stan spoczynku po osiągnięciu 65. roku życia, powrót do pełnienia urzędu.

Za głosowało 215 posłów, przeciw było 161, a 24 wstrzymało się od głosu.

Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin pytany w "Kropce nad i" o szybkie tempo prac nad nowelizacją ustawy o SN (od pierwszego czytania do głosowania minęło 3 i pół godziny - red.), odpowiedział: - Czasami są takie sytuacje.

Zgodnie z projektem nowelizacji złożonym przez PiS sędzia Sądu Najwyższego albo sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, który przeszedł w stan spoczynku na podstawie obecnych przepisów, z dniem wejścia w życie tej nowelizacji powraca do pełnienia urzędu na stanowisku zajmowanym 3 kwietnia 2018 r. "Służbę na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego albo sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego uważa się za nieprzerwaną" - czytamy w projekcie.

- Zrobiliśmy taką ustawę, którą uważaliśmy za słuszną - mówił Sasin, odnosząc się poprzedniej wersji ustawy o SN i podkreślił, że "dalej ją uważamy za słuszną".

- Będziemy w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej walczyć o to, byśmy mogli jednak tego typu rozwiązania przeprowadzić, jakie zamierzaliśmy - dodał.

Na pytanie, czy Prawo i Sprawiedliwość zamierza wrócić do starej wersji ustawy, odpowiedział: - To będzie zależało od wyroku.

- Być może w tej chwili, po tej nowelizacji, zostanie sprawa wycofana z Trybunału - wskazywał Sasin i jak tłumaczył "w świetle tej ustawy nie ma przedmiotu sporu, ale jeśli Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej będzie chciał tę sprawę dalej prowadzić, to my będziemy również mówili o tym co legło u podstaw tych decyzji, które podjęliśmy".

- Szanujemy instytucje europejskie, nawet jeśli się z nimi nie zgadzamy, a w tej sprawie nie zgadzamy się. Ale szanujemy to, że zostało wydane postanowienie i konsekwencją tego jest dziś ta zmiana ustawy - tłumaczył Sasin.

Dodał także, że w jego ocenie "inaczej nie można było implementować tego postanowienia do polskiego prawa".

Decyzja TSUE

19 października Europejski Trybunał Sprawiedliwości przychylił się do wniosku Komisji Europejskiej i zdecydował wstępnie o zastosowaniu tak zwanych środków tymczasowych i zawieszeniu stosowania przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym dotyczących przechodzenia sędziów, którzy ukończyli 65. rok życia, w stan spoczynku.

TSUE chciał między innymi, by sędziowie, którzy w świetle nowych przepisów już zostali przeniesieni w stan spoczynku, zostali przywróceni do orzekania.

Jacek Sasin pytany w "Kropce nad i", czy decyzja o nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym była spowodowana presją Unii Europejskiej, odpowiedział, że w jego ocenie strona rządowa "nie ugięła się".

- Decyzją polskiego parlamentu implementowaliśmy dziś do polskiego prawa to postanowienie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej - powtórzył polityk.

"Dziwiłem się dzisiaj opozycji"

"Sąd Najwyższy po części ocalał, ale system sądowniczy jest przeorany" Wydaje mi się, że... czytaj dalej »

- Najpierw nas wzywali przez wiele tygodni o to, żeby przyjąć to postanowienie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i zatrzymać tę reformę związaną z przechodzeniem na emeryturę czy stan spoczynku sędziów - kontynuował Sasin.

Wskazał, że "kiedy przygotowaliśmy ustawę, która dokładnie wypełnia to oczekiwanie, to oni byli przeciw".

Zdaniem Sasina opozycji "chodzi o konflikt" z Unią Europejską. - Oni żywią się tym konfliktem, chcą dzisiaj, żebyśmy wojowali z Unią - mówił Jacek Sasin.

