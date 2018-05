Rząd jest żywym organizmem na bieżąco ocenianym przez premiera. Jeśli premier uzna, że któryś z ministrów nie spełnia jego oczekiwań i nie wykonuje należycie swoich zadań, to takie decyzje będzie podejmował - powiedział w internetowej dogrywce programu "Jeden na Jeden" w tvn24.pl Jacek Sasin, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów, odnosząc się do spekulacji o kolejnej rekonstrukcji gabinetu Mateusza Morawieckiego.

W poniedziałek "Dziennik Gazeta Prawna" poinformował - powołując się na „osobę zbliżoną do kancelarii Morawieckiego", że "premier nie wszystkich ocenia dobrze i chciałby dokonać zmian". O te doniesienia pytany był Jacek Sasin, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów.

- Pan premier Morawiecki na bieżąco ocenia wszystkich ministrów i mogę powiedzieć, że jest bardzo wymagającym szefem, w związku z czym na pewno cały czas będzie oczekiwać, że każdy z nas będzie pracował lepiej niż dotychczas - mówił Sasin.

Pytany czy został upomniany przez premiera, powiedział, że nie jest człowiekiem doskonałym i zdarzają się mu błędy. - Staram się jak najlepiej wykonywać swoje obowiązki - dodał.

- Nigdy nie można powiedzieć, że nigdy nie będzie rekonstrukcji rządu. Rząd jest żywym organizmem na bieżąco ocenianym przez premiera. Jeśli premier uzna, że któryś z ministrów nie spełnia jego oczekiwań i nie wykonuje należycie swoich zadań, to takie decyzje będzie podejmował. To są zawsze decyzje trudne, których nie podejmuje się pochopnie. W tej chwili pracujemy bardzo zgodnie, realizujemy program - powiedział szef Komitetu Stałego Rady Ministrów.

- Nie ma przesłanek, które kazałyby potwierdzać tego typu sensacyjne, czy plotkarskie informacje - ocenił Sasin.

Sasin: trzeba Polskiej Fundacji Narodowej dać czas

Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów odniósł się również do spekulacji na temat zakończenia współpracy Polskiej Fundacji Narodowej z Maciejem Świrskim. - Ta ocena jest ciągłą oceną. Uważam, że wiele ocen krytycznych, które zostały sformułowane, są ocenami niesprawiedliwymi - podkreślił.



Zdaniem ministra inicjatywy podejmowane przez PFN, promujące Polskę za granicą, "nie rodzą się z dnia na dzień czy z tygodnia na tydzień". - Trzeba dać Polskiej Fundacji Narodowej czas, żeby ujawnić te wielkie projekty. Ujawnianie ich na takim wstępnym etapie nie jest korzystne - tłumaczył.

Sasin: większość parlamentarna nie powinna blokować inicjatywy Dudy

Sasin został również zapytany o wyniki sondażu opublikowanego we wtorkowej "Rzeczpospolitej", dotyczącego oceny pomysłu prezydenta o zorganizowaniu referendum konsultacyjnego w sprawie zmian w konstytucji. Jak podaje dziennik, ponad połowa badanych źle ocenia pomysł organizacji referendum przez prezydenta. Zdaniem Sasina większość parlamentarna nie powinna blokować inicjatywy Dudy.



- Jeśli jest taka wola ze strony głowy państwa, to chociażby szacunek do urzędu i osoby prezydenta Rzeczypospolitej, nakazuje, żeby panu prezydentowi w takich inicjatywach nie przeszkadzać - stwierdził Sasin.



- Ten sondaż pokazuje, że być może sama formuła tego referendum nie jest taką formułą, do jakiej Polacy zostali przekonani. Być może trzeba pokazywać jeszcze, o co w tym referendum chodzi. To jest zadanie dla pana prezydenta. My jako większość parlamentarna panu prezydentowi nie będziemy stać na drodze - dodał.

