Pytania o wyrok Mariusza Kamińskiego. Sasin: był ofiarą politycznego procesu

Video: tvn24

Nitras: żyjemy w państwie, w którym jak jesteś z PiS-u, to...

10.08 | - Problem polega na tym, ze to pan Sasin, a właściwie pan (Jarosław) Kaczyński na końcu decyduje, który proces jest polityczny a który niepolityczny. Nie mamy do czynienia z sytuacją, w której sąd decyduje, tylko pan Kaczyński i PiS decyduje, co jest polityczne a co nie - stwierdził Sławomir Nitras. Według posła, "żyjemy w państwie, w którym jak jesteś z PiS-u, to jesteś bezkarny, możesz wszystko". - Pan Kamiński został skazany przez polski sąd za to, że nadużywał władzy jako urzędnik władzy, nadużywał władzy - powtórzył. - To jest osoba, którą trzeba trzymać jak najdalej od jakichkolwiek funkcji publicznych - uznał.

»