Szydło kandydatką po raz trzeci? Sasin: nie ma jeszcze decyzji

Wielkie uznanie dla pani premier Beaty Szydło, że zdecydowała się po raz drugi wystąpić w roli kandydata - powiedział w "Jeden na jeden" w TVN24 wicepremier Jacek Sasin. Komentował drugą porażkę Szydło w głosowaniu na przewodniczącego komisji do spraw zatrudnienia i spraw społecznych w europarlamencie. Poinformował, że "w tej chwili nie ma decyzji", kto będzie kolejnym kandydatem na to stanowisko.

Europosłanka Prawa i Sprawiedliwości Beata Szydło w poniedziałek po raz drugi nie została wybrana na stanowisko szefowej komisji zatrudnienia i spraw społecznych w Parlamencie Europejskim. Za jej kandydaturą opowiedziało się tym razem 19 europosłów, przeciw było 34, od głosu wstrzymało się dwóch eurodeputowanych. Dostała więc mniejsze poparcie niż za pierwszym razem, gdy poparło ją 21 osób, a przeciwnych jej kandydaturze było 27.

"Wielkie uznanie dla pani premier Szydło"

- To, co stało się przy wyborze przewodniczącego komisji zatrudnienia nie powinno mieć miejsca, nie powinno się zdarzyć. Takie wydarzenia burzą zaufanie między frakcjami parlamentarnymi - komentował w programie "Jeden na jeden" w TVN24 w środę wicepremier Jacek Sasin.

Pytany, czy Szydło wystartuje po raz trzeci na to stanowisko, poinformował, że "nie ma w tej chwili takiej decyzji, kto będzie kandydatem w kolejnym głosowaniu".

- Wielkie uznanie dla pani premier Szydło, że zdecydowała się po raz drugi wystąpić w roli kandydata. Zdecydowała się na to, bo mieliśmy wyraźne sygnały, że ten incydent, który miał miejsce przy pierwszym głosowaniu, czyli odrzucenie kandydatury, się nie powtórzy. Niestety, po raz kolejny tak się stało - podkreślił gość TVN24.

Wskazywał, że "były pewne ustalenia pomiędzy frakcjami". - Zawsze w dotychczasowej historii Parlamentu Europejskiego były dotrzymywane. Wydarzyła się rzecz bez precedensu, zostały złamane pewne uzgodnienia - dodał.



Sasin przekazał też, że to Szydło "sama zdecydowała, żeby wystartować po raz drugi". - To było dowodem wiary, że wrócimy do zasad. Niestety, tak nie było - zaznaczył.