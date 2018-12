"Ta komisja jest zupełnie inaczej prowadzona. I dużo, dużo lepiej od innej"

Komisja śledcza do spraw VAT w poniedziałek przesłuchuje byłego ministra finansów za rządów PO-PSL, Jacka Rostowskiego. Świadek, korzystając z prawa do złożenia oświadczenia, rozpoczął od niego przesłuchanie po czym odniósł się do kwestii organizacji pracy komisji. Stwierdził, że jest ona "dużo, dużo lepiej" prowadzona "od innej". Rostowski stawił się w lipcu przed komisją do spraw Amber Gold.