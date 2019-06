"Ja dla pana nie jestem żadną kobietą. Jestem posłem na Sejm"

Video: TVN24 BiS

Leszczyna: 500 plus nie podniesie wskaźników dzietności

15.11 | Poseł Kulesza z Kukiz'15: - To nie jest program prodemograficzny - mówił w środę. - Wprost wynika to z uzasadnienia projektu, gdzie w skutkach regulacji jest opisane, że współczynnik dzietności wzrośnie z 1,37 do 1,4, czyli tyle co nic. Tymczasem w ocenie posła Kukiz'15, "żebyśmy mieli zastępowalność pokoleń i żeby uratować obecny system emerytalny, trzeba doprowadzić do sytuacji, w której mamy współczynnik dzietności na poziomie 2,1"- mówił. - Ten program tego nie załatwi - podsumowywała Leszczyna

