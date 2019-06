"Potwierdziło się, że ta komisja ma napisany werdykt"





Foto: tvn24 Izabela Leszczyna i Sebastian Kaleta o przesłuchaniu Donalda Tuska

- Werdykt jest jasny: mafie VAT-owskie hulały. Poseł Horała dostał partyjne polecenie, że ma tak spreparować dane i tak je zmanipulować, żeby tę fałszywą tezę udowodnić - oceniła w "Faktach po Faktach" wiceminister finansów w rządzie PO-PSL Izabela Leszczyna, odnosząc się do przesłuchania Donalda Tuska przed komisją ds. VAT. - Donald Tusk (...) dzisiaj zdawał się grać osobę, która nie wiedziała, że te miliardy przepływały między palcami - stwierdził wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta.

W poniedziałek odbyło się przesłuchanie szefa Rady Europejskiej, byłego premiera Donalda Tuska przed sejmową komisją śledczą ds. VAT.

Leszczyna: ta komisja ma napisany werdykt

W "Faktach po Faktach" komentowali je wiceminister finansów w rządzie PO-PSL Izabela Leszczyna oraz wiceminister sprawiedliwości i przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej Sebastian Kaleta.

"Rośnie układ tak chory, że nawet autorom powieści kryminalnych by się to nie śniło" Będziecie musieli... czytaj dalej » - Z pewną jaskrawością potwierdziło się to, co zresztą premier Tusk powiedział podczas przesłuchania, że ta komisja ma nie tylko określony zakres działania czasowy, podmiotowy i przedmiotowy, ale ma napisany werdykt. Werdykt jest jasny: mafie VAT-owskie hulały - mówiła Leszczyna.

- Poseł (Marcin, przewodniczący komisji - red.) Horała dostał partyjne polecenie, że ma tak spreparować dane i tak je zmanipulować, żeby tę fałszywą tezę udowodnić - dodała.

Kaleta: Tusk zdawał się grać osobę, która nie wiedziała, że te miliardy przepływały między palcami

Sebastian Kaleta, pytany, czego dowiedział się z poniedziałkowego przesłuchania przewodniczącego Rady Europejskiej, odpowiedział: - Nowej, ale potwierdzonej rzeczy, bo wiele osób mówiło, że rząd Donalda Tuska nie słynął z tego, że w najlepszy sposób dbał o kieszenie Polaków.

Mówiąc o tym, jak w ostatnich latach zmieniała się wielkość luki VAT, powoływał się na raport PwC. - PwC pokazywało, że od 2007 roku, kiedy przejmowaliście władzę, luka VAT w stosunku do PKB wynosiła 0,6 procenta, w roku 2015 doszła niemal do trzech procent i dzisiaj konsekwentnie spada do lekko ponad jednego procenta, co co roku wiążę się z kilkudziesięcioma miliardami wpływów bezpośrednio do budżetu państwa - wyliczał.

- Donald Tusk (...) dzisiaj zdawał się grać osobę, która nie wiedziała, że te miliardy przepływały między palcami - stwierdził.