Stowarzyszenie sędziów: konkursy na wakaty w Sądzie Najwyższym "nieważne"

Konkursy ogłoszone przez prezydenta Andrzeja Dudę na 44 wakaty w Sądzie Najwyższym są "nieważne", "nieważny" będzie wybór sędziów - oświadczyło w przyjętym w sobotę stanowisku Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia". Zapowiedziało, że w ciągu kilku dni przekaże rekomendacje dla sędziów należących do organizacji co do ewentualnego startu w konkursie.

Iustitia "z żalem" o "organie podającym się za Krajową Radę Sądownictwa"

Organizacja stwierdziła, że "z żalem obserwuje obrady organu podającego się za Krajową Radę Sądownictwa, w skład którego wchodzą sędziowie wybrani przez dwa ugrupowania polityczne". "Iustitia" dodała, że członkowie nowej KRS "wypowiadają się językiem polityków partii rządzącej" i wspierają rząd w "działaniach uderzających w niezależnych sędziów".

Stowarzyszenie stwierdziło, że "sędziowie, którzy walczą o podstawowe prawa człowieka są oskarżani o działalność polityczną i eliminowani z konkursu". Jako przykład wskazali sędzię Martę Kożuchowską-Warywodę, która została "oskarżona o udział w "łańcuchach światła" (protesty w obronie sądów z lipca 2017 roku) oraz o obecność w Parlamencie Europejskim, Komisji Europejskiej i Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej "przez panią posłankę Krystynę Pawłowicz, członkinię nowej, upartyjnionej Krajowej Rady Sądownictwa przy aprobacie obecnych tam sędziów".

Stowarzyszenie nawiązało do posiedzenia KRS, na które Pawłowicz przyniosła listę sędziów, którzy jej zdaniem "nadawali na Polskę".

"Iustitia": kadencja pierwszej prezes trwa do 2020 roku

Sędziowie z stowarzyszenia "Iustitia" stwierdzili, że obecnie "kluczem do kariery sędziowskiej staje się wyparcie się I prezesa Sądu Najwyższego profesor Małgorzaty Gersdorf". Potwierdzili, że kadencja I prezes trwa do kwietnia 2020 roku.

Sędziowie podkreślili, że KRS "negatywnie zaopiniowała kilkoro sędziów Sądu Najwyższego, cieszących się ogromnym szacunkiem i zaufaniem".

"Nie mamy zaufania do rzetelności procedury nominacyjnej przed tym organem" - podkreślili.

"Iustitia" nawiązała do procedury toczącej się wobec tych sędziów Sądu Najwyższego, którzy przekroczyli 65. rok życia i chcieli dalej orzekać. KRS w czwartek pozytywnie zaopiniowała pięciu sędziów, a siedmiu negatywnie.

Konkurs na wakaty w SN "nieważny"

Stowarzyszenie stwierdziło, że konkursy ogłoszone przez prezydenta na 44 wakaty w Sądzie Najwyższym są "nieważne". Wyjaśnili, że stanowisko takie wynika z "niekonstytucyjności procedury", a także tego, że postanowienie prezydenta inicjujące procedurę "nie ma kontrasygnaty" premiera.

"Tym samym również nieważny będzie wybór sędziów Sądu Najwyższego" - oświadczyli.

Sędziowie poinformowali, że w ciągu kilku dni poinformują o stanowisku "co do udziału w takim konkursie, kierując się dobrem Rzeczpospolitej Polskiej i dobrem obywateli".

"Iustitia" to największe zawodowe stowarzyszenie sędziów w Polsce.

44 wakaty

29 czerwca w Monitorze Polskim opublikowane zostało obwieszczenie prezydenta Andrzeja Dudy o wolnych stanowiskach sędziego w Sądzie Najwyższym. Zgodnie z obwieszczeniem, do objęcia są 44 wakaty sędziowskie.



Jak wskazano, do objęcia przewidzianych jest siedem wolnych stanowisk w Izbie Cywilnej SN. W Izbie Karnej SN wolne jest jedno stanowisko. W Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych przewidziano 20 stanowisk do obsadzenia, a w Izbie Dyscyplinarnej 16 stanowisk.

Zgodnie z ustawą o SN autorstwa PiS, każda osoba, która spełnia warunki do objęcia stanowiska sędziego Sądu Najwyższego, może zgłosić swoją kandydaturę do nowej KRS w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia.