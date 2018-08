"Każdy może teraz zostać sędzią Sądu Najwyższego"

Foto: tvn24 Video: Fakty TVN

Sędziowie protestują przeciwko "czarnej liście" Pawłowicz

Nie mamy zaufania do rzetelności procedury nominacyjnej w Krajowej Radzie Sądownictwa - ogłosiło Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia", które już wcześniej się niepokoiło tym, że sędziów do KRS-u wybierali politycy. Teraz to politycy przynoszą czarne listy tych sędziów, którym awans się nie należy.

