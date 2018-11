In vitro tylko dla małżeństw? Do Sejmu wpłynął nowy projekt





»

Do Sejmu wpłynął nowy projekt w sprawie in vitro. Z opisu wynika, że zakłada on ograniczenie możliwości stosowania metody in vitro wyłącznie do małżeństw, ograniczenie do jednej liczby komórek rozrodczych, które mogą być zapłodnione, a także zakaz kriokonserwacji zarodków.

Wnioskodawcami projektu, jak wynika ze strony internetowej Sejmu, jest grupa posłów: Kukiz'15, niezrzeszonych, PSL-UED, WiS oraz PiS. Przedstawicielem wnioskodawców jest poseł niezrzeszony Jan Klawiter.

ZOBACZ POSELSKI PROJEKT W SPRAWIE IN VITRO

Założenia projektu

Jedna nosiła, druga urodziła. Cudowne dziecko dwóch matek Stetson jest... czytaj dalej » Jak wynika z opisu projektu, dotyczy on "ograniczenia możliwości stosowania metody zapłodnienia pozaustrojowego wyłącznie do małżeństw; ograniczenia liczby komórek rozrodczych, które mogą zostać zapłodnione do jednej".



Ponadto, jak napisano, projekt dotyczy "określenia kriokonserwacji ludzkich zarodków powstałych w procedurze zapłodnienia pozaustrojowego jako czynu niedozwolonego i wprowadzenia sankcji administracyjnych w przypadku stosowania tej procedury; likwidacji anonimowości dawców komórek rozrodczych".

"Kwestią fundamentalną jest zakaz tworzenia tak zwanych zarodków nadliczbowych"

Wicepremier i minister nauki Jarosław Gowin pytany w środę w dogrywce "Rozmowy Piaseckiego" w tvn24.pl, czy poparłby ograniczenie metody in vitro do małżeństw, odpowiedział: - Takie rozstrzygnięcie było zawarte w projekcie, który przygotowałem w 2009 roku.



- Europa, a zwłaszcza Polska, staje się bardziej konserwatywna. W tym sensie dla takich rozwiązań jest lepszy klimat społeczny dzisiaj - ocenił.



Dopytywany, czy projekt zyska akceptację obozu rządzącego, zaznaczył, że to nie jest projekt rządowy. Przyznał, że nie zna jego szczegółów.



- Kwestia, czy dla małżeństw czy także dla związków partnerskich, to dla mnie sprawa drugorzędna. Kwestią fundamentalną jest ochrona ludzkiego życia, ludzkiego zarodka, czyli zakaz tworzenia tak zwanych zarodków nadliczbowych - podkreślił.

"Znowu włażą nam z butami w życie"

Wcześniej propozycję skomentował były minister zdrowia Bartosz Arłukowicz (Platforma Obywatelska).

"W Sejmie chłopaki z prawicy postanowili ustawić na nowo nam życie. Chcą decydować ustawą, komu wolno a komu nie" - napisał we wtorek wieczorem na Twitterze.

W kolejnym wpisie w środę rano dodał: "Znowu włażą nam z butami w życie".