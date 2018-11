"Dla dobra dziecka". Imię ojca musi być

Polskie prawo a polska rzeczywistość. Nawet jeśli ojciec dziecka jest nieznany, w dokumentach nie można tego napisać - trzeba podać jego imię. Fikcyjne. Jak mówią urzędnicy - dla dobra dziecka. Z taką sytuacją mierzyć się będą Karolina i Monika, którym niedługo urodzi się córka. Na kłamstwo nie chcą się zgodzić, myślą o sądzie. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Julia przyjdzie na świat już za kilka tygodni. Tyle też zostało Monice i Karolinie, by wymyślić jeszcze jedno imię - imię ojca, które wpiszą do aktu urodzenia.

- Musi być wpisany ojciec dziecka i matka. W sytuacji, kiedy ojciec jest nieznany, tak jak u nas, bo zaszłyśmy w ciążę poprzez inseminację nasieniem dawcy anonimowego, to chciałybyśmy, aby było wpisane chociażby definicja ojca nieznanego, na co polskie prawo nie zezwala - tłumaczy Monika Gastoł.

"Polski system prawny jest skostniały"

Kwestię tę reguluje ustawa o aktach stanu cywilnego. Ojciec w dokumentach być musi, nawet jeśli matka nie zna jego tożsamości.

- Ustawa wymusza na matce, żeby jakieś dane podała. Często osoby podkreślają, że nie chcą podawać żadnych danych. Są do tego zmuszone. Jeżeli tego nie zrobią, to po prostu urzędnik stanu cywilnego sam wybierze jedno z powszechnie używanych imion męskich - powiedział dr Jakub Pawliczak z Instytutu Prawa Cywilnego Uniwersytetu Warszawskiego.

To tak zwane dane przesłaniające - w polskim prawie funkcjonują od blisko siedemdziesięciu lat i dotyczą wszystkich, nie tylko par jednopłciowych.

- Polski system prawny jest bardzo skostniały. Nie widzi w ogóle takich rodzin, które są rodzinami tej samej płci. Najczęściej nie widzi rodzica społecznego - ocenił Paweł Knut, prawnik i członek zarządu stowarzyszenia Kampanii Przeciw Homofobii.

- Według ostrożnych szacunków wydaje się, że jest to około 50 tysięcy rodzin w skali całej Polski. Chociaż myślę, że może to być liczba zdecydowanie zaniżona - dodał.

Liczy się "dobro dziecka"

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w mailu przesłanym do redakcji "Polski i Świata" podkreśla, że przepisy o danych przesłaniających są stosowane dla dobra dziecka.

- W naszej ocenie dla dobra dziecka, choć chcielibyśmy żeby było inaczej, w chwili obecnej lepiej nie informować publicznie o jego pochodzeniu, bo wiąże się to niestety z różnymi negatywnymi konsekwencjami - mówi też Anna Błaszczak-Banasiak z Zespołu ds. Równego Traktowania przy Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.

- Nie wiemy, z jakimi konsekwencjami spotka się to dziecko, gdy będzie musiało tłumaczyć, że z jego dowodu osobistego wynika, że przykładowo pochodzi z rodziny niepełnej - dodaje.

- Podobno krzywdzi to dziecko. Wpisanie czegoś takiego jak ojciec nieznany, a wpisanie fałszywego imienia..., wszędzie ten ojciec figuruje i to za dzieckiem będzie cały czas szło w dorosłe życie - mówi jednak Karolina Gastoł.

Adnotacja, że imię ojca jest fikcyjne, znajduje się tylko w odpisie zupełnym aktu urodzenia. - Najbardziej rozsądnym rozwiązaniem byłoby, gdyby tutaj matka dziecka mogła sama zdecydować, czy takie dane wpisywać, czy nie, biorąc pod uwagę w jakim środowisku to dziecko się wychowuje i czy rzeczywiście może być w jakiś sposób z tego powodu stygmatyzowane - ocenił dr Jakub Pawliczak.

System "nie chce ich widzieć"

Karolina i Monika uważają, że argument o stygmatyzacji dziecka z powodu braku ojca nie jest już dzisiaj aktualny, a społeczeństwo wokół nich jest dużo bardziej otwarte niż prawo.

- W ogóle nie spotkałam się z jakąś jawną niechęcią czy agresją. Absolutnie tego nie ma. To się dopiero ujawnia, jeżeli chcemy coś takiego załatwić na wyższym szczeblu - mówi Karolina Gastoł.

Mówią, że system nie chce ich widzieć, tak jak nie widzi ich zagranicznego ślubu. Tę walkę odpuściły, ale akt urodzenia ich dziecka z fikcyjnym imieniem ojca, to co innego.

- Mamy taki plan, żeby podpisać oświadczenie, że jest to wbrew nam. Oczywiście skończy się to ścieżką sądową, bo w tym przypadku dla dziecka zrobimy wszystko i nie pozwolimy na to, żeby czuło się w jakikolwiek sposób dyskryminowane - zapowiedziała Monika Gastoł.