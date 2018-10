Partia Razem: imadło PO-PiS zaciska się nad Polską





»

Partia Razem chce podjąć rozmowy o współpracy ze wszystkimi ugrupowaniami na lewo od PO-PiS-u, w tym z SLD i ugrupowaniem tworzonym przez Roberta Biedronia - poinformowały we wtorek władze partii. Politycy zadeklarowali wolę wspólnego startu już w majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Kosiniak-Kamysz: PSL i SLD chcą tworzyć koalicje w sejmikach PSL i SLD... czytaj dalej » Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z Partii Razem oceniła, że "imadło PO-PiS-u zaciska się nad Polską coraz mocniej, coraz mniej miejsca pozostawiając ruchom progresywnym i lewicowym".



- Lewicowi wyborcy wciąż słyszą groźby, że jeżeli nie zagłosują na PO, to kolejny raz wygra PiS i będzie dalej demolował demokrację, albo odwrotnie, że jeżeli nie zagłosują na PiS, to wrócą ośmiorniczki i układy - zauważyła.

Partia Razem: Polska potrzebuje lewicy



Zdaniem członkini zarządu Partii Razem ten "PO-PiS-owski szantaż" nie zmienia faktu, że Polska "nadal potrzebuje lewicy".

- Młodzi ludzie mają dość pracy na umowach śmieciowych, coraz więcej ludzi jest przeciwko finansowaniu religii z budżetu państwa, ponad 40 procent Polek i Polaków chce złagodzenia ustawy antyaborcyjnej. Ludzie chcą pracować krócej i w godnych warunkach, i nie musieć w końcu wyjeżdżać za granicę w poszukiwaniu lepszej pracy - przekonywała Dziemianowicz-Bąk.



Według niej problemów tych "nie rozwiąże ani PO, ani PiS". - Ofertę dla tych wszystkich osób może stworzyć wyłącznie skuteczna i silna lewica - podkreśliła.

"Woda na młyn dla PO-PiS"

- Po wyborach samorządowych, które nie były korzystne dla nikogo po lewej stronie sceny politycznej, musimy przemyśleć strategię działania. W Razem nie mamy wątpliwości, że rozdrobnienie po naszej stronie sceny politycznej jest wodą na młyn dla PO-PiS-u - oświadczyła Dziemianowicz-Bąk.



Jak zaznaczyła, jej ugrupowanie nie chce "kolejny raz musieć odrabiać tej bolesnej lekcji z wyborów samorządowych". - Jako Razem jesteśmy przekonani, że musimy podjąć próbę rozmowy ze wszystkimi ugrupowaniami po lewej stronie od PO-PiS-u - stwierdziła przedstawicielka zarządu partii.



Nie będzie lokalnej koalicji PiS i SLD. "Są rzeczy ważniejsze dla Sojuszu niż władza" Zarząd powiatowy... czytaj dalej » Zastrzegła, że nie wiadomo, jaki będzie rezultat rozmów. - Nadal dostrzegamy różnice, jakie dzielą nas od innych ugrupowań, nadal pozostajemy bardzo krytyczni wobec wielu działań starej lewicy, w szczególności SLD, ale jesteśmy także przekonani, że to najwyższy czas podjąć próbę budowy silnej i przede wszystkim skutecznej lewicy - mówiła Dziemianowicz-Bąk.

"Razem, Robert Biedroń i SLD powinni siąść do stołu"

Inny z liderów Razem Maciej Konieczny poinformował, że ugrupowanie chce rozmawiać z tymi organizacjami, z którymi współpracowało przy okazji wspólnych startów miejskich (m.in. z Zielonymi, ruchami miejskimi i lokalnymi stowarzyszeniami). - Ale zależy nam na tym, żeby nawiązać ją również z tymi, z którymi do tej pory to się nie udawało - dodał.



Jak podkreślił polityk, jego ugrupowanie wolałoby samodzielnie wygrać wybory. - Nie mam wątpliwości, że SLD również. Robert Biedroń rozpoczyna właśnie swój autorski projekt. (...) Ale także wszyscy niezależnie od szyldu, niezależnie od ambicji, jesteśmy politykami, i nie możemy obrażać się na rzeczywistość. Jeżeli chcemy, żeby różnorodna lewica znalazła się w Parlamencie Europejskim, a potem w polskim Sejmie, to Razem, Robert Biedroń i SLD powinni siąść do stołu. Jako Razem jesteśmy na tę rozmowę gotowi - zadeklarował Konieczny.



Nowacka o Biedroniu: On buduje swój projekt. Ja trochę inaczej myślę o polityce Ja troszeczkę... czytaj dalej » Zapewnił, że - w razie porażki rozmów - Razem jest gotowe do samodzielnego startu w wyborach. Zadeklarował, że jego partii zależy na tym, żeby porozumieć się jeszcze przed majowymi wyborami do Parlamentu Europejskiego.



- W nadchodzących wyborach będzie przesądzał się los Europy i naszego w niej miejsca. (...) Tylko silna lewica jest w stanie upomnieć się o pracowników, tylko silna lewica jest w stanie w końcu zasypać olbrzymie różnice płacowe, które dzielą Europę, tylko silna lewica jest w stanie postawić tamę fali nacjonalizmów, która zalewa kontynent. Dlatego tak ważne jest, żeby rozmowy zaczęły się już teraz - mówił polityk.



Partia Razem wystawiła samodzielne listy w październikowych wyborach do sejmików. Nie udało jej się jednak uzyskać mandatów radnych w żadnym województwie. Progu wyborczego nie przekroczyła też w żadnym regionie startująca samodzielnie Partia Zieloni.