Lubelski ONR wspomina hitlerowskiego zbrodniarza. "Czy wyście zwariowali?"

ONR maszeruje przez Gdańsk i świętuje w historycznej sali...

Prezydent Gdańska kipi z oburzenia, a Lech Wałęsa pyta o to, czy o takie wartości walczyli Polacy. W historycznej sali BHP Stoczni Gdańskiej Obóz Narodowo-Radykalny zorganizował obchody 84. rocznicy powstania. Działacze organizacji przeszli także w marszu ulicami Gdańska. Imprezę zarejestrowała prywatna osoba, pomijając we wniosku szczegóły. - To haniebne - mówi opozycja, jednak politycy obozu rządzącego tak surowi w ocenach nie są.

