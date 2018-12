"Krytykował i był krytykowany, ale zawsze uczciwy"





»

Biskup Tadeusz Pieronek był człowiekiem"niewątpliwie wielkich zasług w życiu Kościoła i zasługuje na obiektywne spojrzenie na jego wyrazistą osobowość - napisał o zmarłym w czwartek duchownym były metropolita krakowski kardynał Stanisław Dziwisz. - Miał głęboką miłość do Kościoła, wrażliwość na tych, którzy Kościół stanowią, na wszystkich wiernych - podkreślił prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak.

W czwartek zmarł biskup Tadeusz Pieronek. Miał 84 lata.

Zmarł biskup Tadeusz Pieronek. Miał 84 lata Miał jednoznaczne... czytaj dalej » Pełnił między innymi funkcję biskupa pomocniczego sosnowieckiego w latach 1992-1998, sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski w latach 1993-1998, rektora Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie w latach 1998-2004.

Biskupa Pieronka wspominał były metropolita krakowski kardynał Stanisław Dziwisz.

"Zaskoczyła nas śmierć biskupa Tadeusza Pieronka. Wpisał się on w sposób znaczący w historię Kościoła w Polsce w ostatnich dziesiątkach lat. Krytykował i był krytykowany, ale zawsze uczciwy, miłujący Kościół, zatroskany o sprawy społeczne" - podkreślił. Zaznaczył, że zmarły był człowiekiem "niewątpliwie wielkich zasług w życiu Kościoła, także jako wybitny prawnik i nauczyciel uniwersytecki" i "zasługuje na obiektywne spojrzenie na jego wyrazistą osobowość".

"Żegnam Go po przyjacielsku i zawierzam Go Ojcu Św. Janowi Pawłowi II, któremu był szczerze oddany i od którego otrzymał konsekrację biskupią" - napisał.



"Żegnam Go po przyjacielsku i zawierzam Go Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, któremu był szczerze oddany i od którego otrzymał konsekrację biskupią" – #kardStanisławDziwisz po śmierci śp. bpa Tadeusza Pieronka.@EpiskopatNews



Więcej: https://t.co/7w8H7XccwXpic.twitter.com/tgb3ZWranc — Archidiecezja Krakowska (@ArchKrakowska) 27 декември 2018 г.

Prymas: z komentarzy Pieronka przebijała się szczególna miłość do Kościoła

Pieronka wspominał też prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak

- Kojarzy się nam wszystkim z jego posługą dla Kościoła jako sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski. I w tym sensie w jakiś szczególny sposób odnoszę to też do mojej posługi jako sekretarza Konferencji Episkopatu Polski - podkreślił.



"Takich biskupów będzie coraz mniej w polskim Kościele" - Zasługa... czytaj dalej » Jego zdaniem, trzeba przede wszystkim podkreślić "zaangażowanie biskupa Pieronka, jego bezpośredniość i trzeźwość w ocenie sytuacji, także sytuacji społecznej". Z drugiej strony - jak mówił Polak - "miał głęboką miłość do Kościoła, wrażliwość na tych, którzy Kościół stanowią, na wszystkich wiernych".



- Był bardzo otwarty na kontakt z mediami, często wypowiadał opinie na gorąco, komentował na bieżąco różne sytuacje życiowe, dotyczące życia społecznego czy życia kościelnego. Z tych komentarzy, niekiedy ostrych czy krytycznych, przebijała się szczególna miłość do Kościoła, przebijała się też szczególna wrażliwość na to, co jest rzeczywistością ludzką skierowaną na dobro wspólne - ocenił prymas.



Zwrócił też uwagę na to, że bp Pieronek był prawnikiem, wybitnym znawcą prawa kanonicznego.

"Był bardzo przywiązany do tego, żeby żyć w prawdzie"

Arcybiskup Stanisław Gądecki, przewodniczący KEP, wspominał Pieronka w rozmowie z TVN24 jako "człowieka szczerego, nie owijającego w bawełnę i uderzającego bardzo mocno w takie społeczne przekonania, które uważał za niewłaściwe". - Pamięć o nim szybko nie zginie - podkreślił,



- Pieronek miał bardzo dobry, cięty humor. Wyrażał się w sposób skrajny, więc miał naturalnych wrogów. Tego nie da się uniknąć. On był bardzo przywiązany do tego, żeby żyć w prawdzie i tę prawdę bardzo mocno wyrażać. To się nie każdemu podobało - mówił.

Oglądaj Wideo: tvn24 Abp Gądecki wspomina Tadeusza Pieronka