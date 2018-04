Video: tvn24

Decyzje ws. Puszczy Białowieskiej naruszają prawo UE -...

20.01 | Polska jest państwem prawa, szanującym opinię rzecznika Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Puszczy Białowieskiej - podkreślił minister środowiska Henryk Kowalczyk. Zapewnił, że Polska zastosuje się do ostatecznego wyroku Trybunału. Jego rzecznik generalny oznajmił we wtorek, że działania Polski w Puszczy Białowieskiej naruszają prawo UE. "Decyzje te siłą rzeczy mogą doprowadzić do pogorszenia stanu terenów rozrodu gatunków chronionych" - podkreślono w uzasadnieniu decyzji.

