"Przyszłość polskiej gospodarki widzę raczej w ciemniejszych barwach"





Tempo wzrostu gospodarczego będzie zbliżone do roku poprzedniego, ale w kolejnym ta dynamika trochę osłabnie - mówił w "Faktach po Faktach" profesor Jerzy Hausner, były wicepremier, były minister gospodarki, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - Natomiast jest pytanie, co będzie od 2020 roku. Tutaj znaków zapytania jest więcej - dodał.

Profesor Hausner zwrócił uwagę, że na półkę odłożony został flagowy plan gospodarczy premiera, czyli tak zwany plan Morawieckiego.

– Już nawet otoczenie pana premiera Morawieckiego coraz rzadziej o tym wspomina – wskazał Hausner. Stwierdził, że "plan Morawieckiego" jest dzisiaj tylko "szyldem". – To dla wszystkich jest oczywiste, że mamy do czynienia z czymś, co nie jest już dzisiaj pierwszoplanowe – ocenił.

Biedroń: miałem nadzieję, że Morawiecki odważy się realizować obietnice Miałem nadzieję,... czytaj dalej » Stwierdził, że może to wynikać między innymi z tego, że "premier musi zajmować się w dużo większym stopniu sprawami, które nie są bezpośrednio gospodarcze, jak choćby tą nieszczęsną ustawą" o Instytucie Pamięci Narodowej. Dodał, że premier musi naprawiać błędy własnego obozu politycznego.

"Lista pobożnych życzeń"

Profesor Hausner był pytany o wielkie projekty zapowiedziane przez polski rząd, jak między innymi port lotniczy w Baranowie, program budowy promów "Batory", program budowy dronów "Żwirko i Wigura" czy wyprodukowanie miliona samochodów elektrycznych.

– Ja bym powiedział, że to jest lista pobożnych życzeń, w większości niespełnialnych. Zgłaszanie kolejnych tego rodzaju projektów w coraz mniejszym stopniu będzie traktowane (...) jako poważny zabieg, a w coraz większym stopniu jako zabieg propagandowy – oświadczył.

Dodał, że niebezpieczna jest sytuacja, kiedy polityka "zaczyna się postrzegać jako tego, który dużo mówi, natomiast nie dotrzymuje" obietnic.

Oglądaj Wideo: tvn24 Wielkie projekty PiS? "Lista pobożnych życzeń"

"Reputacja ma swój wymiar ekonomiczny"

Profesor Hausner komentował także sprawę ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. W środę Sejm uchwalił, Senat zaakceptował, a prezydent podpisał nowelizację ustawy o IPN, która usuwa przepisy karne, przewidujące sankcje za publiczne i wbrew faktom pomawianie Polski i Polaków o odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za zbrodnie III Rzeszy Niemieckiej popełnione w czasie II wojny światowej.

Stwierdził, że błędy w polityce międzynarodowej są "kosztowne".

– Reputacja ma swój wymiar ekonomiczny. Jeśli traci się reputację, jeśli traci się uznanie, w tym przypadku sojuszników, ważnych partnerów, to znaczy, że żeby przywrócić jakieś relacje, trzeba dużo więcej czasu i dużo więcej nakładów – oświadczył.

Rządowy plan może nie wypalić. "Założenie słuszne, ale mało realne" Rządowy plan... czytaj dalej » Pytany o tempo prac nad nowelizacją, czyli przejście ustawy przez Sejm, Senat i podpisanie przez prezydenta w ciągu jednego dnia, stwierdził, że w parlamencie zapomina się, po co jest prawo i produkuje się "buble". Zwrócił uwagę, że nie jest to wyłącznie cecha charakterystyczna tego rządu, a poprzedni PO-PSL również ma w tej kwestii sporo na sumieniu.

Stwierdził także, że takie błyskawiczne uchwalanie prawa ma wpływ na gospodarkę, która dobrze funkcjonuje w "stabilnych regułach gry". – Gospodarka nie znosi takiej prawnej, systematycznej, chaotycznej interwencji, co tej gospodarce jest systematycznie zadawane od lat – podkreślił.

"Rząd ma problem z używaniem słowa migracja"

Profesor Hausner powiedział, że "problemem polskiej gospodarki jest brak inwestycji prywatnych, przedsiębiorców". Ocenił, że wynika to również z "niejasnej sytuacji co do ładu prawnego w Polsce".

– Ja widzę przyszłość, nie stan obecny polskiej gospodarki, raczej w ciemniejszych, niż w jaśniejszych barwach – podkreślił. Dodał, że inną przyczyną jest to, że brakuje pracowników, w szczególności tych wydajnych.

Profesor Hausner powiedział, że dzisiaj możemy liczyć na napływ pracowników z Ukrainy i Białorusi, ale fundamentalne jest pytanie, co rząd zamierza im zaproponować: czy Polska przyjmuje ich, bo jest dobra koniunktura, a jak się pogorszy, to się ich pozbędzie, czy też myślimy perspektywicznie i ze względu na zapaść demograficzną "potrzebujemy tych ludzi jako obywateli".

– Rząd ma problem z używaniem słowa migracja, polityka migracyjna. W związku z tym ma problem z podejmowaniem polityki, która wydaje się z bardzo wielu punktów widzenia oczywista – ocenił.

Oglądaj Wideo: tvn24 "Rząd ma problem z używaniem słowa migracja"

Hausner: są symptomy załamania gospodarczego

Obniżka stóp procentowych? "Nie można odrzucać takiego scenariusza" Nie można... czytaj dalej » Hausner powiedział również, że są symptomy załamania gospodarczego. – Jednym z problemów jest to, że my dzisiaj obserwujemy, że koszty przedsiębiorstw rosną szybciej, niż przychody. To znaczy, że rentowność tych przedsiębiorstw się zmniejsza, szczególnie w tych średnich – zauważył. Dodał, że problem istnieje w sektorze usług, transportu i budownictwa.

Stwierdził, że według prognoz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w tym roku "tempo wzrostu będzie zbliżone do roku poprzedniego", ale w roku przyszłym ta "dynamika trochę osłabnie".

– Natomiast jest pytanie, co będzie od 2020 roku. I tutaj znaków zapytania jest więcej – stwierdził.

Wyraził opinię, że "chodzi o to, żeby nie śrubować tempa wzrostu" za pomocą ekspansywnej polityki monetarnej, polityki fiskalnej promującej konsumpcję. – Mam wrażenie, że to się robi głównie po to, żeby przejść czwórbój wyborczy – oświadczył, nawiązując do zbliżających się wyborów samorządowych, do Parlamentu Europejskiego, parlamentarnych i prezydenckich. – Wszystko się zamyka wiosną 2020 roku. A co będzie potem? – stwierdził.

Hausner powiedział, że rząd "bardzo wiele ryzykuje".