"Rozmowa była dosyć długa, problemów poruszyliśmy sporo"

Foto: PAP/Paweł Supernak Video: Fakty TVN

Rolnicy przed Pałacem Prezydenckim

- Rolnik zawsze musi walczyć, jak nie z żywiołami to z cenami - mówią uczestnicy protestu rolników. Co najmniej tysiąc osób zjawiło się przed Pałacem Prezydenckim. - Najlepiej być prezydentem tak wielkiego kraju jak Polska i mówić, że nic nie da się zrobić - mówił tam Michał Kołodziejczak, jeden z liderów AGROunii, organizatora protestu. Zgromadzeni mieli transparenty m.in. z hasłami: "Panie prezydencie, rolnictwo to nie talia kart. Tu się nie gra, nie blefuje, tylko ciężko pracuje", "Filet z kurczaka z kością z Ukrainy prowadzi do zguby polskie rodziny". Ministra rolnictwa, Jana Krzysztofa Ardanowskiego, nie było w Warszawie. Pytany o protest na konferencji we Wrocławiu ocenił, że "to realizacja projektu politycznego, który ma stworzyć organizację mocniejszą niż wszystkie partie polityczne w Polsce" i nazwał to "daleko idącą megalomanią". Więcej w "Faktach" TVN o 19:00.

