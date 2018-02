To było absolutnie niepotrzebne - ocenił Piotr Apel (Kukiz'15). - PiS takimi działaniami bardzo szybko przypomni społeczeństwu, jak wygląda PRL - podkreślał z kolei Andrzej Halicki (PO). Goście "Faktów po Faktach" w TVN24 komentowali w ten sposób zatrzymanie Władysława Frasyniuka, który w środę rano w kajdankach został wyprowadzony z domu przez policjantów.

Policja zatrzymała Frasyniuka w środę rano we Wrocławiu. Policjanci pojawili się w jego domu tuż po godzinie 6. Przedstawili mu postanowienie o zatrzymaniu i zakuli w kajdanki.

Frasyniuk został przesłuchany przez prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie i usłyszał zarzut naruszenia nietykalności cielesnej dwóch policjantów na służbie, po czym został zwolniony do domu. Wcześniej ten antykomunistyczny opozycjonista z czasów PRL, wzywany w sprawie incydentów, do jakich doszło między innymi z jego udziałem w czasie tak zwanej miesięcznicy smoleńskiej 10 czerwca w Warszawie, dwukrotnie nie stawił się w warszawskiej prokuraturze.

Zatrzymanie Frasyniuka komentowali goście piątkowego programu "Fakty po Faktach".

"To było absolutnie niepotrzebne"

- Czemu to miało służyć? To jest pierwsze pytanie, które należy sobie zadać - wskazał poseł Kukiz'15 Piotr Apel. - Z jednej strony słyszę od polityków Prawa i Sprawiedliwości, że to dowód na to, że nie ma "równych i równiejszych", a miesiąc wcześniej ci sami politycy obronili senatora [Stanisława] Koguta. Więc ten argument odpada - zaznaczył. "Obrazek Frasyniuka w kajdankach powinien kojarzyć się po wsze czasy z 'dobrą zmianą'" Zbigniew Ziobro i... czytaj dalej »

Zdaniem posła Kukiz' 15 "być może to służyło temu, by pokazać jakąś siłę i pewność prokuratorów".

- To było absolutnie niepotrzebne - podkreślił Apel, pytany o okoliczności zatrzymania byłego antykomunistycznego opozycjonisty.

- Można to było zrobić kulturalniej - dodał. - Nie musiała to być szósta rano i nie musiało to być przy użyciu kajdanek - podkreślił parlamentarzysta. Jego zdaniem była to "nadgorliwość, która szkodzi chyba wszystkim, na pewno wizerunkowi Polski, i skutkuje czymś takim, że tworzy się dziwne zjawisko strachu, obawy przed Prawem i Sprawiedliwością".

"Polacy nie pozwolą skuć się w kajdanki"

Zdaniem Andrzeja Halickiego, który nawiązał przy tej okazji do wydarzeń z miesięcznicy smoleńskiej w czerwcu ubiegłego roku dotyczących Władysława Frasyniuka, policja wówczas "interweniowała nielegalnie, rozwiązując spontaniczną demonstrację".

- A nielegalna interwencja zasługuje na proces sądowy - podkreślił poseł PO. Jak dodał, Frasyniukowi "założono kajdanki jak kryminaliście". Nawiązał przy tym do również do przykładu, kiedy zatrzymywani przez policję członkowie stowarzyszenia "Duma i Nowoczesność", pokazanego w reportażu "Superwizjera" o polskich neonazistach, "przechodzili spokojnie, z rękami w kieszeniach".

Halicki ocenił, że "widać wyraźne przegięcie" w działaniach prokuratury wobec Frasyniuka, które "miało służyć temu, żeby [kogoś] przestraszyć".

- To może spowodować jakiś strach, żeby inni się bali - zaznaczył.

- PiS takimi działaniami bardzo szybko przypomni społeczeństwu, jak wygląda PRL i myślę, że reakcja na to będzie odpowiednia. Bo Polacy skuć się w kajdanki nie pozwolą - dodał poseł Platformy.

