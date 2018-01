Strój nie usprawiedliwia gwałtu. Wielu mężczyzn myśli jednak inaczej





Foto: tvn24 | Video: TVN24, Reueters "Co tego dnia miałeś/miałaś na sobie?"

"Co tego dnia miałeś/miałaś na sobie?" - tak zatytułowana jest wystawa, którą można teraz zobaczyć w Belgii. Jej twórcy walczą z bardzo szkodliwym mitem, jakoby winę za gwałt ponosił nie sprawca lecz ofiara i jej "prowokujący strój". Tymczasem smutne statystyki pokazują, że taki pogląd w krajach europejskich cały czas ma się dobrze. Materiał magazynu "Polska i Świat".

"W co byłaś ubrana tego dnia?" - takie pytanie często słyszą ofiary gwałtu. Taki jest również tytuł wystawy, którą można zobaczyć w Belgii. To pytanie sugerujące, że winę za gwałt mogłaby ponosić ofiara i strój, który zdecydowała się włożyć.

"Miałam wtedy sześć lat"

Fotograf gwałcił niedoszłe modelki. Sąd skazał go na 10 lat więzienia Obiecywał... czytaj dalej » - Pytanie o ubrania przez policjantów podczas przyjmowania zgłoszeń to jest ciągle codzienność kobiet - wyjaśnia Agata Czarnecka z portalu Polityka.pl.

Organizatorzy wystawy chcą tymczasem pokazać, że strój nigdy nie jest usprawiedliwieniem gwałtu. Zebrali ubrania podobne do tych, które ofiary miały na sobie w momencie napaści. Każde z nich ma indywidualną, straszną historią.

"Sukienka. Kilka miesięcy później mama stanęła przed moją szafą i zmartwiła się, że już nie noszę swoich sukienek. Miałam wtedy sześć lat" - to jedna z przejmujących opowieści, z którymi można zapoznać się na wystawie.



"Strój kąpielowy. Byłam na kajakach nad rzeką cały dzień. Świetnie się bawiłam. Weszli do namiotu, kiedy się przebierałam" - można przeczytać przy innym eksponacie.



- Osoby, które mają duże potrzeby seksualne prowokuje wszystko. W związku z tym, żeby nie wiem, jak ta kobieta była ubrana, to jest problem - tłumaczy prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej dr Jerzy Pobocha.

"Sama tego chciała"

Zgwałcona i zabita siedmiolatka. Ciało znaleziono na wysypisku 7-letnia Zainab... czytaj dalej » Jednak mit o tym, że kobiety same ponoszą winę za to, że na nie napadnięto nadal ma się dobrze.



- Mówią: "sama się prosiła", "sama tego chciała". Tego typu wystawa otwiera oczy - argumentuje Agata Czarnecka.



Z badań Komisji Europejskiej wynika, że 15 procent Belgów uważa iż wyzywający strój ofiary może być usprawiedliwieniem napaści seksualnej. Podobnego zdania jest co czwarty Rumun, co piąty Węgier i Maltańczyk oraz co dziesiąty Polak.



- W ten sposób chcą usprawiedliwić ewentualnie swoje zachowanie, bo tutaj nie tylko chodzi o gwałt, ale też o różne zaczepki kobiet, dotykanie ich - tłumaczy dr Pobocha.

"Poradnik dla kobiet"

Tymczasem jeszcze trzy lata temu na stronie internetowej lubińskiej policji wisiał "poradnik dla kobiet" a w nim zdania takie jak: "Często wygląd zewnętrzny stanowi jedną z głównych przyczyn zaczepek ze strony mężczyzn", czy "Pamiętaj, że twój prowokujący wygląd wielu mężczyzn potraktuje jako zaproszenie do krótkiej i owocnej znajomości".



- Puka do nas ktoś, sąsiad, znajomy, kolega, uchylamy drzwi i to oznacza, że on ma prawo wtargnąć z bejsbolem, zdemolować nam mieszkanie? To jest oczywiste, że nie - w taki sposób absurdalność takiego sposobu myślenia obrazuje Katarzyna Bratkowska ze stowarzyszenia "Same o sobie".

Udawał profesora, molestował studentki. Idzie do więzienia 6,5 roku spędzi w... czytaj dalej » - Sprawca, który wszedł przez górne okno do pokoju kobiety twierdzi, że on dlatego tam wszedł, bo zabłądził - kwituje dr Pobocha.

"Najbardziej erotyczna kolekcja"

Pokazać, że dla gwałtu nie ma żadnego usprawiedliwienia postanowili aktywiści z Belgii i Kansas, gdzie po raz pierwszy zaistniała ta ważna wystawa.



Podczas londyńskiego tygodnia mody aktywiści zaprosili na "najbardziej erotyczną, niepokorną, wyzywającą kolekcję, jaką kiedykolwiek stworzono" - była to kolekcja złożona ze zwykłych ubrań, takich jak te, które kobiety miały na sobie, gdy zostały zaatakowane i zgwałcone.