Schetyna obiecuje nauczycielom po tysiąc złotych

"Popieramy akcję protestacyjną nauczycieli. PiS z budżetu daje miliardy na propagandę partyjną. My po wyborach znajdziemy w budżecie pieniądze na 1000 złotych brutto podwyżki dla nauczycieli" - zapowiedział na Twitterze przewodniczący PO Grzegorz Schetyna. Zwrócił się przy tym do związkowców z prośbą, by strajk nauczycieli "jak najmniej dotknął uczniów".

Grzegorz Schetyna odniósł się w poniedziałek w internetowym wpisie do postulatów nauczycieli w sprawie podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych o tysiąc złotych.

Schetyna: na naszych listach będzie pięciu premierów Jeżeli będzie to... czytaj dalej » "Popieramy akcję protestacyjną nauczycieli. PiS z budżetu daje miliardy na propagandę partyjną. My po wyborach znajdziemy w budżecie pieniądze na 1000 zł brutto podwyżki dla nauczycieli" - zapowiedział przewodniczący PO.

Schetyna prosi, aby strajk "jak najmniej dotknął uczniów"

- Dzisiaj rząd PiS nie chce słuchac środowiska, nie chce pomóc polskiej szkole. Dziś nie ma pieniędzy dla nauczycieli, więc bardzo wyraźnie chcę powiedzieć: po wyborach październikowych zrealizujemy oczekiwania środowiska nauczycielskiego i znajdą się pieniądze na podwyżki dla nich. To jest tysiąc złotych brutto dla każdego nauczyciela - powtórzył Schetyna na nagraniu zamieszczonym w internecie.

"Proszę jednocześnie związki zawodowe i samorządy, by Strajk Nauczycieli jak najmniej dotknął uczniów" - napisał na Twitterze przewodniczący Platformy Obywatelskiej.



Tym samym lider PO odniósł się do słów przewodniczącego ZNP Sławomira Broniarza, który w sobotę w Radiu ZET przypomniał między innymi, że w kompetencji nauczycieli, rad pedagogicznych, leży klasyfikowanie, ocenianie i promowanie uczniów. W niedzielę Broniarz przeprosił za te słowa, tłumacząc, że jego słowa nie były skierowane do rodziców, a miały być "wyraźnym sygnałem" i "próbą obudzenia i otrzeźwienia pani minister [edukacji narodowej - przyp. red.] Anny Zalewskiej i rządu".

"Nie wyobrażam sobie, żeby do czegoś takiego doszło"

Do sytuacji wokół strajku nauczycieli odniósł się w poniedziałek również premier Mateusz Morawiecki.

"Branie zakładników" i nauczyciele, którzy "doszli do ściany" - Mam nadzieję,... czytaj dalej » - Apeluję i bardzo proszę związki zawodowe, żeby ostudzić emocje, a już żadną miarą nie powinno dochodzić do takiego szantażu moralnego, na jaki pozwolił sobie przewodniczący Broniarz, gdzie groził rodzicom, uczniom. Absolutnie nikt w takim języku nie powinien mówić - podkreślał premier. - Nie wyobrażam sobie, żeby do czegoś takiego doszło - dodał.

- Mam świadomość jak to jest ważny problem. Bardzo gorąco apelowałbym o to, żeby nie było tutaj emocji - powiedział szef rządu.

Nauczyciele decydują o strajku

Od 5 marca trwa referendum strajkowe zorganizowane przez Związek Nauczycielstwa Polskiego w ramach prowadzonego sporu zbiorowego. Potrwa do 25 marca. Odbywa się we wszystkich szkołach i placówkach, z którymi w ramach sporu zbiorowego zakończono etap mediacji, nie osiągając porozumienia co do żądania podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych o tysiąc złotych.

Jeśli taka będzie wola większości pracowników oświaty, wyrażona w referendum, strajk ma się rozpocząć 8 kwietnia.

Oznacza to, że jego termin może się zbiec z zaplanowanymi na kwiecień egzaminami zewnętrznymi: 10, 11 i 12 kwietnia ma się odbyć egzamin gimnazjalny, a 15, 16 i 17 kwietnia - egzamin ósmoklasistów. 6 maja mają się rozpocząć matury.