Najpierw konsultacje, potem kandydatura. Schetyna u Tuska i pytania o prezydenturę

Najpierw przedstawimy drogę dojścia do kandydatury na prezydenta, a później oczywiście także wskazania personalne, ale to w tej kolejności - poinformował w Brukseli przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Wcześniej polityk spotkał się z przewodniczącym Rady Europejskiej Donaldem Tuskiem.

Cztery kroki PO. Na początek Senat, na koniec wybór władz partii Wybór władz... czytaj dalej » Szef Platformy Obywatelskiej wziął udział w belgijskiej stolicy w posiedzeniu liderów Europejskiej Partii Ludowej przed unijnym szczytem, gdzie miał okazję porozmawiać z przewodniczącym Rady Europejskiej.

Schetyna przypomniał, że do 1 grudnia Tusk sprawuje stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej. Dodał, że decyzja ze strony Tuska zapadnie 2 grudnia.

"Wszystko jest otwarte"

Po rozmowie z nim poinformował, że w sprawie kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta prowadzone będą konsultacje.

- Powiedzieliśmy sobie, że umawiamy się na następne rozmowy, spotkania, widzimy się w listopadzie w Zagrzebiu na zjeździe EPP (Europejskiej Partii Ludowej - red.) - stwierdził Schetyna.

- Wszystko jest otwarte. Najpierw przedstawimy drogę dojścia do tej kandydatury, a później oczywiście także wskazania personalne, ale to w tej kolejności - powiedział Schetyna polskim dziennikarzom w Brukseli.



Na Zachodzie bez zmian pic.twitter.com/10GGMogbHX — Grzegorz Schetyna (@SchetynadlaPO) October 17, 2019

Schetyna o wewnątrzpartyjnej krytyce

Schetyna zapytany został też o krytykę, która pojawiała się w jego partii m.in. pod jego adresem po wyborach parlamentarnych.

- To jest taka dyskusja, która jest normalna w partii demokratycznej, która jest nie tylko po wyborach do parlamentu, ale też przed wyborami wewnętrznymi. Traktuję ją (krytykę - red.) jako otwartą rozmowę - zapewnił lider PO.



Przyznał, że wynik wyborczy mógłby być lepszy, bo opozycji nie udało się zdobyć większości w Sejmie, ale - jak zaznaczył - wygrała ona wybory do Senatu. - To jest natura rzeczy i politycznej, wewnątrzpartyjnej debaty. Nie obawiam się (jej - red.), wprost przeciwnie - dodał Grzegorz Schetyna.