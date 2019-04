Schetyna: mam piątkę dla Jarosława Kaczyńskiego

Foto: Darek Delmanowicz / PAP Video: tvn24

Kosiniak-Kamysz: trzeba dbać o polską wieś w sposób przemyślany

Lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz nawiązał w sobotę w Rzeszowie do propozycji dla rolnictwa, które przedstawiało PiS. Mówił, że trzeba dbać o polską wieś i polskiego rolnika w sposób przemyślany i przygotowany, a nie "wyjść i ogłosić: 'krowa plus', 'świnia plus', bez żadnego podłoża merytorycznego, bez świadomości, o co tu chodzi". Przekonywał, że dopłaty do bydła i żywności już są, ale nie dlatego, że przyczynił się do tego obecny rząd, tylko rząd PO-PSL, negocjując unijny budżet. Zarzucał też PiS brak odpowiednich działań w sprawie zwalczania ASF.

