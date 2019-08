Schetyna: składamy wniosek o wotum nieufności wobec Ziobry

Foto: PAP/Paweł Supernak Video: tvn24

Budka: Ziobro powinien podać się do dymisji

29.08.| - Skoro sam (Zbigniew Ziobro - red.) nie potrafi tego zrobić, skoro premier (Mateusz) Morawiecki murem za nim staje, ponosząc współodpowiedzialność za to, co dzieje się w resorcie, skoro Jarosław Kaczyński milczy, to trzeba pomóc w tym by móc go odwołać - mówił w "Rozmowie Piaseckiego" TVN24 były minister sprawiedliwości Borys Budka, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej. W ten sposób skomentował planowany wniosek o wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości.

