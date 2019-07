Schetyna: pytamy ludzi, co jeszcze trzeba dołożyć do "sześciopaku"

Chcemy rozmawiać z ludźmi, pytać, co jeszcze trzeba dołożyć do sześciopaku. Każda taka rozmowa ma sens, bo to inwestycja w dobry program, który ma służyć ludziom - mówił w sobotę lider Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna podczas wizyty w Tarnowie.

- Jesteśmy tutaj dlatego, że prowadzimy akcję "POrozmawiajmy". Jesteśmy tutaj, aby rozmawiać o tych najważniejszych sprawach, aby słuchać, aby się przyglądać, pytać, co jest ważne dzisiaj, żebyśmy mogli w jeszcze lepszy sposób zainwestować w nasz sześciopak programowy, ten który przyjęliśmy tydzień na forum programowym - powiedział dziennikarzom Schetyna.

- Ale chcemy rozmawiać z ludźmi: z Polkami, z Polakami, pytać, co jeszcze trzeba dołożyć, co trzeba dodać. Każda taka rozmowa ma sens, to są ważne rozmowy, bo to jest inwestycja w dobry program, który ma służyć ludziom - oświadczył.

Schetyna dodał, że politycy ugrupowania przyjechali do Tarnowa również, by "podkreślać, że współpraca z samorządowcami, inwestycja w samorząd, w to, żeby władza była blisko ludzi, mogła rozwiązywać ludzkie problemy, pochylać się na ludzkimi sprawami, to jest dzisiaj wyzwanie dla polskiej polityki i Koalicji Obywatelskiej, dla PO".

"Nauczyciele muszą lepiej zarabiać"

W trakcie konferencji prasowej Schetyna nawiązał też do zmian w oświacie, które wprowadził rząd PiS. - Zrujnowanie kompletnego systemu polskiej szkoły, dzisiaj za niego będziemy płacić my wszyscy: rodzice, dzieci, samorządowcy - mówił. Wskazał, że dla Platformy ważna jest kwestia reformy polskiej szkoły, "wysłuchania problemów, obietnica zobowiązania się, że będziemy tę kwestię intensywnie naprawiać".

Ten proces naprawy - jak zaznaczył Schetyna - będzie trwał bardzo długo, ale "nie zrobimy tego bez samorządowców, rodziców, nauczycieli, bez wsparcia i aktywności uczniów".

Szef PO mówił też o konieczności wprowadzenia podwyżek dla nauczycieli, które Platforma obiecała zrealizować. - Te oczekiwania muszą być zrealizowane, bo nauczyciele muszą lepiej zarabiać, ale to samorządowcy muszą o tym decydować, w jaki sposób będą zorganizowane szkoły, w jaki sposób podejmować decyzje, które te kwestie wszystkie ustalają - powiedział.

"Sześciopak" Schetyny

Szef Platformy Obywatelskiej w miniony weekend w wystąpieniu podczas forum programowego Koalicji Obywatelskiej przedstawił sześć głównych zmian, których Polska "pilnie potrzebuje, a Polacy się ich domagają". Na tak zwaną "szóstkę Schetyny" składają się propozycje zmian w obszarach: "wolności i demokracji", "przyjaznej szkoły", "czystego powietrza i wody", programy "wyższa płaca" oraz "europejska ochrona zdrowia", a także program dla seniorów.

Schetyna opowiedział się ponadto za zniesieniem zakazu handlu w niedziele oraz za wprowadzeniem prawa do zawierania związków partnerskich.

