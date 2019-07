Schetyna o odejściu Biernackiego: to błąd i niepotrzebny gest

04.07 | To błąd. Sensem byłoby, gdyby Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska wiązała się bliżej z Polskim Stronnictwem Ludowym. To niepotrzebny gest - tak w czwartek lider PO Grzegorz Schetyna ocenił w rozmowie z dziennikarzami decyzję o odejściu Marka Biernackiego z klubu PO-KO do PSL-Koalicja Polska.

