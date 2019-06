Schetyna namawia do szerokiej koalicji. Umówił się z prezesem PSL





»

Trzeba iść krok po kroku w stronę zbliżania stanowisk i podstawy programowej, a także dobrych list. Przekonuję wszystkich, że potrzebni są samorządowcy - powiedział we wtorek w Kruszynie koło Włocławka (województwo kujawsko-pomorskie) lider PO Grzegorz Schetyna. Poinformował, że pod koniec czerwca jest umówiony na rozmowę z prezesem PSL.

"Grzegorz Schetyna powinien odejść. To nie jest lider, który budzi nadzieję" Czy ktoś, kto ma... czytaj dalej » Grzegorz Schetyna w Kruszynie spotkał się z mieszkańcami gminy wiejskiej Włocławek.



- Jestem zwolennikiem szerokiej koalicji na wybory parlamentarne, spójnej programowo, skutecznej i jeszcze lepszej niż w wyborach europejskich. To wszystko wymaga czasu, trzeba iść krok po kroku w stronę zbliżania stanowisk i podstawy programowej, a także dobrych list. Przekonuję wszystkich, że potrzebni są samorządowcy - mówił na konferencji prasowej Schetyna.

Dodał, że na rozmowę z prezesem PSL Władysławem Kosiniak-Kamyszem jest umówiony na koniec czerwca.

Umówiony z szefem PSL

Szef PO zaznaczył, że równolegle do prac związanych z tworzeniem koalicji przygotowywany jest scenariusz przyszłych aktywności i konwencja programowa, która obędzie się w połowie lipca.

- W każdym wymiarze, w każdych wyborach potrzebna jest obecność przy urnach wyborczych. Potrzebne jest takie zaangażowanie, z którego wynika wszystko, co dobre - aktywność, mobilizacja, dobre emocje. To jest (to), czego polska polityka i polska rzeczywistość potrzebuje. Jestem przekonany, że tak będzie - oświadczył.

"Chcemy rozmawiać, o tym co jest ważne dla Polski lokalnej"

Schetyna podkreślił, że takie spotkania jak w Kruszynie służą mobilizacji, a jednocześnie zrozumieniu, co jest potrzebne Polsce lokalnej.



- Chcemy rozmawiać, o tym co ważne jest dla Polski lokalnej. Będziemy rozmawiać o służbie zdrowia, o inwestycjach w drogi i infrastrukturę, o szkołach na poziomie gminnym, jak dają sobie radę z podwójnymi rocznikami, co wynika z "deformy" wprowadzonej przez minister (Annę) Zalewską. Wreszcie rozmawiamy o narodowym programie rozwoju wsi, o dopłatach rolnych i o tym, jak potrzebne są skuteczne negocjacje w sprawie budżetu europejskiego, który będzie przyjmowany pod koniec roku - mówił Schetyna.

Klub Nowoczesnej łączy się z klubem PO-KO. Decyzja podjęta jednogłośnie Klub Poselski... czytaj dalej » - Budżet europejski jest ważny dla całego kraju, ale musi też być dedykowany Polsce lokalnej, powiatowej, gminnej - dodał.



- Oczywiście tych pieniędzy potrzebujmy więcej i muszą one być jeszcze lepiej wykorzystywane, a można to zrobić, jeżeli będzie dobra współpraca między Parlamentem Europejskim, eurodeputowanymi, polskim rządem, poszczególnymi ministrami, marszałkami województw i urzędami marszałkowskim - mówił szef PO.

- Pieniądze europejskie, inwestycje, które możemy otwierać, nie mają barwy partyjnej czy politycznej. Każde euro tutaj przyniesione i zainwestowane daje szansę, abyśmy mogli mówić o postępującej modernizacji i poprawiających się warunkach życia. Rzeczywistość po październiku przyniesie nowe wyzwania, które będziemy musieli podejmować - podkreślił.