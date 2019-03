"Ma do tego pełne prawo". Przyłębska wskazała kandydata do PKW

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska poinformowała, że wskazała w piśmie do prezydenta sędziego Grzegorza Jędrejka jako kandydata do Państwowej Komisji Wyborczej. - Ma do tego pełne prawo - oceniła rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek. - Pani Przyłębska nie jest prezesem Trybunału Konstytucyjnego, nie było uchwały w tej sprawie, od początku jest to skażone prawnie - ocenił Krzysztof Brejza z Platformy Obywatelskiej.

- Pani prezes Trybunału Konstytucyjnego korzysta ze swoich uprawnień, wskazuje kandydata i ma do tego pełne prawo - powiedziała w środę w Sejmie rzeczniczka PiS Beata Mazurek, odnosząc się do zapowiedzi Julii Przyłębskiej, że kandydatem prezesa Trybunału Konstytucyjnego do Państwowej Komisji Wyborczej będzie dr hab. Grzegorz Jędrejek.

Przyłębska poinformowała o tym we wtorek w Polsat News. Dodała, że podpisała pismo w tej sprawie, które w środę miało zostać skierowane do prezydenta Andrzeja Dudy.

"Można się domyślać, że pewne uzgodnienia były w tej sprawie"

- Podejrzewamy, że bliskie relacje pani Przyłębskiej z politykami Prawa i Sprawiedliwości, wzajemne odwiedziny, ale także relacje polegające na zatrudnianiu rodziny, syna pani Przyłębskiej w spółkach Skarbu Państwa, to wszystko powoduje, że można się domyślać, że pewne uzgodnienia były w tej sprawie - stwierdził poseł PO Robert Kropiwnicki, mówiąc o kandydacie do PKW.

Krzysztof Brejza ocenił, że "trybunał nie funkcjonuje jako instytucja, funkcjonuje jako budynek". - Pani Przyłębska nie jest prezesem Trybunału Konstytucyjnego, nie było uchwały w tej sprawie, od początku jest to skażone prawnie - powiedział. Poseł stwierdził, że Julia Przyłębska nie powinna uczestniczyć w procedurze wskazywania kandydata TK do Państwowej Komisji Wyborczej.

Kandydat z Trybunału Konstytucyjnego

Doktor hab. Grzegorz Jędrejek został wybrany sędzią Trybunału Konstytucyjnego 24 lutego 2017 roku w miejsce sędziego Andrzeja Wróbla, któremu na początku lutego 2017 roku Zgromadzenie Ogólne TK wygasiło mandat. Jędrejek został wskazany jako kandydat przez Prawo i Sprawiedliwość.

Kadencja obecnego szefa Państwowej Komisji Wyborczej Wojciecha Hermelińskiego wygasa 29 marca. Hermeliński jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, w związku z tym jego miejsce w Komisji zająć musi sędzia Trybunału Konstytucyjnego czynny lub w stanie spoczynku, wskazany przez prezes Trybunału.

Jak wyjaśniał Hermeliński w "Faktach po Faktach" w TVN24 8 marca, "nie ma żadnego automatyzmu, że osoba, która przyjdzie na jego miejsce, zostanie przewodniczącym Państwowej Komisji Wyborczej".

Prawnik, uczelniany profesor

Grzegorz Jędrejek to doktor hab. nauk prawnych i profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jest autorem 200 publikacji z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego, prawa pracy i historii prawa.

Od 2005 roku jest zatrudniony na Wydziale Prawa i Administracji UKSW. Od 2012 roku jest profesorem nadzwyczajnym w UKSW i kierownikiem Katedry Postępowania Cywilnego.