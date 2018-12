To nie jest nagroda dla mnie, to jest nagroda dla Tomka - powiedział we "Wstajesz i weekend" Grzegorz Głuszak. Reporter "Superwizjera" otrzymał w sobotę nagrodę MediaTor w kategorii DetonaTOR za reportaż "25 lat za niewinność. Sprawa Tomasza Komendy".

Dziennikarza wyróżniono nagrodą przyznawaną przez studentów dziennikarstwa za "ujawnienie wstrząsających szczegółów 18-letniego niesłusznego pobytu w więzieniu Tomasza Komendy" oraz za "zwrócenie uwagi na problem nadużywania władzy przez policję i prokuraturę".

"Nagroda dla Tomka"

- To naprawdę były długie i ciężkie miesiące pracy nad tym materiałem - podkreślił dziennikarz.

Opowiadając we "Wstajesz i weekend" w niedzielę o pracy nad reportażem, wyznał, że dostał "ogromny kredyt zaufania od swojej firmy, która też z początku nie wierzyła, że taka historia mogła się wydarzyć".

- To jest nagroda dla Tomka Komendy. Ja byłem tylko obserwatorem tej sytuacji. Choć mam nadzieję, że w jakimś stopniu przyczyniłem się do tego, że Tomek wyszedł - przyznał Głuszak.

Reporter zaznaczał, że dziś, po 18 latach niesłusznie spędzonych w zakładzie karnym "Tomek dobrze sobie radzi".

- Oczywiście potrzebuje cały czas pomocy psychologa, co jest zrozumiałe. Natomiast Tomek się odnalazł w tej nowej rzeczywistości. To jest na tyle silny człowiek, że on sobie poradzi. Życie otworzyło się dla niego od nowa, świat otworzył się dla niego od nowa. I on teraz chce korzystać z tego świata. Chce nadrobić to, co stracił przez 18 lat - zaznaczył reporter "Superwizjera".

Oglądaj Wideo: tvn24 Grzegorz Głuszak gościem "Wstajesz i weekend"

MediaTory zostały przyznane w tym roku po raz dwunasty przez studentów dziennikarstwa z 23 polskich uczelni. Gala wręczenia nagród odbyła się w sobotę w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego z udziałem nominowanych we wszystkich kategoriach i studentów dziennikarstwa z całego kraju. Nagrody wręczono także laureatom w pozostałych ośmiu kategoriach.