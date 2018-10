Poseł PO zamieścił przeróbkę nazistowskiego plakatu. "Nie miałem zielonego pojęcia o oryginale"





Poseł Platformy Obywatelskiej Grzegorz Furgo opublikował na Twitterze fotomontaż nawiązujący do propagandowego plakatu z czasów II wojny światowej. Na grafice, która w oryginale wzywała do kolaboracji z Niemcami, znalazły się wizerunki prominentnych polityków obozu rządzącego. Po krytyce ze strony użytkowników serwisu społecznościowego poseł PO przeprosił i usunął post.

Foto: Twitter | Video: Twitter Grzegorz Furgo opublikował kontrowersyjny plakat

Poseł Platformy Obywatelskiej Grzegorz Furgo opublikował na Twitterze fotomontaż nawiązujący do propagandowego plakatu z czasów II wojny światowej. Na grafice, która w oryginale wzywała do kolaboracji z Niemcami, znalazły się wizerunki prominentnych polityków obozu rządzącego. Po krytyce ze strony użytkowników serwisu społecznościowego poseł PO przeprosił i usunął post.

"Wymowna ta grafika" - napisał w poście ze zdjęciem poseł Grzegorz Furgo. Ilustracją był fotomontaż z hasłem "Złe duchy nad Twoim domem! Wspieraj UE, a zostaniesz uratowany".

Nazistowski oryginał

W oryginale plakat był elementem propagandy III Rzeszy podczas II wojny światowej. "Złe duchy" to Józef Stalin, Winston Churchill i Franklin Delano Roosevelt. Hasło głosiło: "Złe duchy ponad Twym domem! Pracuj z Niemcami, a zostaniesz uratowany".

Nazistowski plakat z czasów II wojny światowej

Przeróbka

Na udostępnionej przez Furgo grafice wizerunki przywódców państw alianckich zostały zastąpione twarzami polityków Prawa i Sprawiedliwości i Solidarnej Polski: Jarosława Kaczyńskiego, Mateusza Morawieckiego, Zbigniewa Ziobry i Antoniego Macierewicza.

Źródło: Twitter Grzegorz Furgo opublikował kontrowersyjną grafikę

Reakcje

"To już nie jest nawiązanie, to plagiatowanie niemieckiego faszyzmu" - skomentował dziennikarz "Wprost" Piotr Woźniak.

Szarańcza to małe miki. @Platforma_org poszła dalej. To już nie jest nawiązanie, to plagiatowanie niemieckiego faszyzmu. pic.twitter.com/qgTK6dk11N — Piotr Woźniak (@Piotr_Wozniak) 15 października 2018

Użytkownicy Twittera prześmiewczo komentowali też, że tweet posła to "najefektowniejszy samobój w kampanii" oraz że powinien zostać usunięty z PO.

Poseł Furgo autorem najefektowniejszego samobója w kampanii. — Michał Sorówka (@MSorowka) 15 października 2018 Grzegorz Furgo powinien zostać natychmiast usunięty z PO. — król szyderców (@krolszydercow) 15 października 2018 Inni wskazywali, że to nie pierwszy raz, gdy nazistowskie grafiki wykorzystywane są do komentowania bieżących wydarzeń politycznych:

Źdźbło w oku bliźniego widzisz a belki w swoim nie dostrzegasz... pic.twitter.com/LidxCGKMc4 — Eric Praline (@inna_beczka) 15 października 2018

Przeprosiny posła

Grzegorz Furgo usunął post i przeprosił za wpadkę. Przyznał, że nie wiedział o nazistowskim oryginale.

"Kontrowersyjną grafikę usunąłem, przyznając, że nie miałem zielonego pojęcia, że istnieje podobny oryginał z czasów II wojny światowej. Wszystkich, którzy zostali urażeni, przepraszam" - napisał na swoim profilu na Twitterze poseł Furgo.

Kontrowersyjną grafikę usunąłem ,przyznając że nie miałem zielonego pojęcia że istnieje podobny oryginał z czasów II wojny światowej . Wszystkich którzy zostali urażeni przepraszam — Grzegorz Furgo (@GrzegorzFurgo) 15 października 2018

Autor: AR.//ŁUD