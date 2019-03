10 osób zmarło z powodu grypy w tydzień. 118 od początku roku

Video: Anerta Regulska / Fakty po południu

Grypa w natarciu. Lekarze przestrzegają przed powikłaniami

Chorych na grypę przybywa, a sezon jest w pełni. W całym kraju tylko pod koniec lutego zanotowano prawie 160 tysięcy przypadków grypy, a 22 osoby zmarły. Czy jest sposób na to, by nie dać się chorobie? Najskuteczniejsza i najtańsza metoda profilaktyki to szczepienia. Lekarze co roku do nich zachęcają.

»