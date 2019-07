Młoda sarna zgubiła się w mieście

Video: Kontakt24

Akcja zakończyła się sukcesem

17.08. | - Ja niczego nie słyszałem. Gdyby nie żona, to nie miałbym co ratować - opowiada pan Zbyszek. Do nieczynnej studni włożył drabinę, i to dzięki niej na powierzchnie wyciągnął sarnę. Akcję ratowniczą nagrała żona, film trafił do nas na Kontakt24.

