"Powrót Tuska do władzy byłby fatalnym rozwiązaniem dla Polski"

Donald Tusk - mówię to ze szczerym żalem - swoje bezsprzeczne talenty polityczne wykorzystuje nie po to, żeby reformować państwo, ale żeby utrzymywać się przy władzy. To nie jest cel godny pochwały w moich oczach - powiedział w dogrywce "Rozmowy Piaseckiego" w tvn24.pl wicepremier i minister nauki Jarosław Gowin.

Kownacki: jest możliwość rozważenia Trybunału Stanu dla Donalda Tuska Nie oceniam,... czytaj dalej » Szef Rady Europejskiej i były premier Donald Tusk zeznawał w poniedziałek przez siedem godzin przed komisją śledczą do spraw Amber Gold.

Zdaniem Jarosława Gowina "w sprawie Amber Gold żaden cień podejrzeń nie może padać na Donalda Tuska".

- Natomiast oskarżenie pod jego adresem brzmi inaczej: państwo teoretyczne - powiedział w dogrywce "Rozmowy Piaseckiego".

Ocenił, że przebieg posiedzenia komisji potwierdza to oskarżenie. Gowin uważa, że państwo nie działało w wielu obszarach.

- Także w takich obszarach, na które Donald Tusk jako premier nie miał najmniejszego wpływu - zaznaczył wicepremier. Wskazał na orzekanie sądów. Zauważył, że "Marcin P.(twórca Amber Gold-red.) był wielokrotnie skazywany za rozmaite drobne przestępstwa i za każdym razem był skazywany na karę więzienia w zawieszeniu, mimo że przepisy na to nie pozwalały".

"Tusk jest groźnym przeciwnikiem"

Gowin pytany, czy widząc, w jakiej formie podczas przesłuchania był Tusk, miał poczucie, że obóz rządzący będzie miał z byłym premierem spory problem polityczny, odparł: - Nie musiałem oglądać tego przesłuchania, żeby wiedzieć, że Donald Tusk jest poważnym przeciwnikiem.

- W Platformie byłem jedyną osobą, która się odważyła stawić mu czoło. Przegrałem, chociaż nie z najgorszym wynikiem - przypomniał.

W 2013 roku Gowin wystartował jako jedyny kontrkandydat Tuska w wyborach na stanowisko przewodniczącego PO. Ówczesny premier otrzymał 79,58 proc. głosów. Jego rywal, 20,42 proc. głosów.

Schetyna: Tusk jest w bardzo dobrej formie. Jak za starych, dobrych czasów Rozmawialiśmy z... czytaj dalej » Wicepremier ocenił, że Tusk jest "groźnym przeciwnikiem". Dodał, że jest też "politykiem dużego formatu europejskiego".

- Mówię to jako ktoś, kto równocześnie uważa, że ewentualny powrót Donalda Tuska do władzy, w takiej czy innej formie, jako premiera czy prezydenta, byłby fatalnym rozwiązaniem dla Polski - stwierdził.

- Donald Tusk - mówię to ze szczerym żalem - swoje bezsprzeczne talenty polityczne wykorzystuje nie po to, żeby reformować państwo, żeby sprawnie nim zarządzać, tylko żeby utrzymywać się przy władzy. To nie jest cel godny pochwały w moich oczach - ocenił Gowin.

"Trybunał historii" dla Tuska

Odniósł się również do słów Bartosza Kownackiego (PiS), który jest członkiem komisji ds. Amber Gold. We wtorek w "Faktach po Faktach" powiedział, że "nie ocenia", aby obecnie była "zasadność kierowania zarzutów karnych względem pana premiera Tuska". - Natomiast oceniam, że jest możliwość rozważenia Trybunału Stanu - dodał.



- Na razie nie widzę żadnych przesłanek, żeby Donalda Tuska stawiać przed trybunałem innym niż trybunał historii, który oceni dorobek jego siedmiu lat premierostwa - skomentował Gowin.