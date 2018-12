"Nie czuję się członkiem rodziny Radia Maryja"

Akurat Mateusza Morawieckiego bym nie posądzał o to, że chciałby Polaków dzielić na lepszych i gorszych pod kątem stopnia patriotyzmu - podkreślał w "Rozmowie Piaseckiego" wicepremier Jarosław Gowin. Odniósł się do słów szefa rządu, który w sobotę na 27. urodzinach Radia Maryja mówił o tych, "którzy nie kochają Polski aż tak mocno", jak "cała rodzina Radia Maryja". Gowin przyznał, że "nie czuje się członkiem rodziny Radia Maryja".

- Chcemy ją [stabilizację - przyp. red.] ludziom dać. Chcemy zmniejszyć to napięcie polityczne, nie chcemy, żeby te walki polityczne przypominały walki plemienne, żeby ludzie się tak dzielili. Zapraszamy do merytorycznej współpracy również opozycję, do dyskusji na programy - powiedział szef rządu.

"Powinniśmy szukać bardziej tego, co nas łączy niż tego, co dzieli"

- Pan premier Morawiecki należy do tych polityków Prawa i Sprawiedliwości, (...) którzy zawsze starali się unikać eskalowania konfliktów. Powinniśmy reagować na to, co dzieje się poza granicami Polski, a widać i eskalację wojny na Ukrainie i duże kłopoty, perturbacje wewnętrzne Unii Europejskiej. To jest taki moment, kiedy my, polscy politycy, powinniśmy szukać bardziej tego, co nas łączy niż tego, co dzieli - ocenił w poniedziałek w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 Jarosław Gowin, wicepremier oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Odniósł się również do wypowiedzi premiera, które padły w sobotę podczas mszy z okazji 27. rocznicy powstania Radia Maryja. - Matko Boska Nieustającej Pomocy, to jest moja wielka prośba, wielkie zawołanie: Miej w opiece naród cały, również tych, którzy nie kochają Polski aż tak mocno jeszcze póki co, tak jak my tutaj, tak jak cała rodzina Radia Maryja - mówił szef rządu.

Gowin przyznał, że "nie czuje się członkiem rodziny Radia Maryja". Na sugestię prowadzącego, że szef rządu tymi słowami dzieli Polaków, odpowiedział: - Akurat Mateusza Morawieckiego nigdy bym nie posądzał o to, że chciałby Polaków dzielić na lepszych i gorszych pod kątem stopnia patriotyzmu.

"Ton szukania porozumienia"

Jego zdaniem najważniejsze są deklaracje programowe, jakie premier złożył podczas sobotniej konferencji.

- Bardzo bym chciał, żeby ten ton szukania porozumienia - nie jakiejś ckliwej miłości, nie jakieś "kochajmy się, waćpanowie" - tylko takiego szukania porozumienia w tych sprawach strategicznych, żeby to stało się postawą powszechniejszą w polskiej polityce - dodał wicepremier.

- Jeżeli ktoś w polskiej polityce uderza dzisiaj mocno i bezpardonowo, to są raczej politycy opozycji - ocenił gość poniedziałkowej "Rozmowy Piaseckiego".