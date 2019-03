Gowin o deklaracji LGBT: dopóki rządzimy, takich treści w szkołach nie będzie

Video: tvn24

List rodziców osób LGBT do Jarosława Kaczyńskiego

19.03 | To, co dla polityków jest jedynie wyborczą grą dla osób homoseksualnych i ich rodzin to życiowy wybór. Ujawnić się czy nie? Zaakceptować "coming out" bliskiej osoby czy nie? Między innymi z takimi dylematami zmagali się i poniekąd wciąż zmagają bohaterowie reportażu Magdaleny Gwóźdź.

