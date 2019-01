Gowin: musimy wystrzegać się arogancji i chciwości





Wiemy, że popełniamy błędy, że musimy wystrzegać się arogancji i chciwości, że potrzebujemy świeżych impulsów, mądrych korekt i nowej wizji programowej. Warunkiem dalszych zwycięstw jest jedność - mówił lider Porozumienia Jarosław Gowin.

W niedzielę w Krakowie odbyła się pierwsza konwencja krajowa Porozumienia. - Za nami trzy lata rządów Zjednoczonej Prawicy, trzy lata dobre dla Polski - podkreślił w swoim wystąpieniu lider Porozumienia Jarosław Gowin.

Jak ocenił, te "trzy lata wymagają uczciwego bilansu". - Rekordowe w Unii Europejskiej tempo wzrostu gospodarczego, rekordowo niskie po 1989 roku bezrobocie, rekordowo niski deficyt budżetowy, rekordowo wysokie poczucie zadowolenia Polaków z życia i rekordowo wysokie poczucie bezpieczeństwa - wyliczał.

Według niego te wszystkie rekordy są przede wszystkim zasługą milionów Polaków, którym podziękował za zaufanie wyrażone w wyborach w 2015 roku. Gowin przekonywał, że przeprowadzone reformy nie byłyby możliwe, gdyby nie rząd Zjednoczonej Prawicy - PiS, Porozumienia i Solidarnej Polski.

"Potrzebujemy nowej wizji programowej"

Oświadczył, że obóz rządzący nie triumfuje. - Wiemy, że popełniamy błędy, że musimy wystrzegać się arogancji i chciwości, że potrzebujemy świeżych impulsów, w niektórych obszarach mądrych korekt, że potrzebujemy nowej wizji programowej - powiedział wicepremier. Zaznaczył, że będzie to wspólna wizja programowa Zjednoczonej Prawicy, która zostanie zaprezentowana "za kilka tygodni". - Pewnie będziemy ją przedstawiać sukcesywnie - dodał.

W ocenie Gowina "wielkim atutem" obozu rządzącego jest jego jedność. - Zarazem ta jedność jest warunkiem dalszych zwycięstw - powiedział lider Porozumienia.

Wicemarszałek Senatu Adam Bielan (Porozumienie) również mówił, że jedność Zjednoczonej Prawicy jest "bardzo ważna".

Zaznaczył, że wybory do Parlamentu Europejskiego będą istotne, bo Polska będzie "współdecydować o losach całego kontynentu europejskiego i losach Unii Europejskiej". - One będą również bardzo ważne dlatego, że wpłyną na kampanię do jeszcze ważniejszych dla przyszłości Polski wyborów do Sejmu i Senatu - mówił Bielan. Zaapelował do działaczy Porozumienia, aby "nie ustawali w wysiłkach".

"Polska weźmie na siebie rolę strażnika wolności gospodarczej w Europie"

Jarosław Gowin mówił też o "porażce Polski i całej Europy". - Kilka lat temu, kiedy pełniłem urząd ministra sprawiedliwości, odpowiadałem także za deregulację, wzorowałem się także na rozwiązaniach sprawdzonych przede wszystkim na krajach anglosaskich i moimi działaniami zainteresował się ówczesny premier Wielkiej Brytanii David Cameron - mówił Gowin.

Przekonywał, że ówczesny premier Wielkiej Brytanii "dwa razy wysyłał swoich wysłanników, którzy prosili go, by przekonał ówczesnego premiera Polski, by Wielka Brytania i Polska stworzyły taki tandem na rzecz wolności, tandem powstrzymujący rozrost biurokracji, powstrzymujący przerost ingerencji instytucji brukselskich w sprawy państw członkowskich".

- Pamiętamy, kto był wtedy premierem i muszę wam powiedzieć, że on nie był tym projektem zainteresowany i szkoda, bo myślę, że gdyby ten tandem powstał, to Wielka Brytania byłaby nadal częścią Unii Europejskiej, Unia byłaby silniejsza, a Polska miałaby silnego sojusznika w postaci Wielkiej Brytanii - przekonywał Gowin.

- Skoro Brytyjczycy za chwilę opuszczą Unię, to chcę jasno zadeklarować, że to Polska pod rządami Zjednoczonej Prawicy weźmie na siebie rolę strażnika wolności gospodarczej w zjednoczonej Europie - zadeklarował.

Konwencja bez prezesa PiS

Na konwencji Porozumienia nie pojawił się prezes PiS Jarosław Kaczyński. Jarosław Gowin wyjaśnił, że przyczyną jest wirus. - Każda choroba, nawet zwykłe przeziębienie Jarosława Kaczyńskiego jest w Polsce szeroko komentowane. To nie jest nic poważnego - tłumaczył wicemarszałek Senatu Adam Bielan.

- Rozmawiałem wczoraj z panem Jarosławem Kaczyńskim. Rzeczywiście miał chrypę i wiem, że ma temperaturę, ale to nie jest nic poważnego. Ważne żeby się wykurować teraz, bo czeka nas bardzo intensywny rok wyborów - dodał Adam Bielan.

