Mariusz T. oskarżony o posiadanie pornografii dziecięcej. Ruszył proces

"Wampir z Bytowa", jak prasa okrzyknęła Leszka Pękalskiego, już za 10 miesięcy może wyjść na wolność. Uprawomocnił się wydany niedawno wyrok słupskiego sądu, który skraca gwałcicielowi i mordercy karę o dwa lata. Początkowo miał skończyć odbywanie kary w 2019 roku, ale wolny może być już 11 grudnia tego roku. Dyrektor aresztu złożył wniosek o uznanie go za człowieka szczególnie niebezpiecznego i umieszczenie go w ośrodku w Gostyninie. Do tej pory nikt nie wie, ile naprawdę zabójstw ma na swoim koncie - podczas śledztwa chętnie przyznawał się i opowiadał o kolejnych zbrodniach. Liczba szokowała - na tyle, że na początku lat 90. media okrzyknęły go "hurtownikiem śmierci". Więcej na ten temat - w "Faktach" o 19:00 powie Katarzyna Górniak.

