"Dobrze byłoby, by w kontekście żołnierzy wyklętych rozmawiać także o ich ofiarach"

Babilon o żołnierzach wyklętych

02.03.| Wczoraj w całej Polsce obchodzono Narodowy Dzień Pamięci o Żołnierzach wyklętych. - Dobrze byłoby, aby w kontekście żołnierzy wyklętych rozmawiać także o ich ofiarach. Te biografie nie są jednoznaczne i także mają krew na rękach, zabójstwa całych wiosek, kobiet, dzieci. Dla części społeczeństwa to są po prostu bandyci, oczywiście nie wszyscy, bo były różne postawy, to był niełatwy okres. Nie potrafimy rozmawiać o naszej historii - oceniła w programie "Babilon" TVN24 BiS Katarzyna Piekarska z SLD. - Zgodzę się ze stanowiskiem, że mamy różne karty w historii żołnierzy wyklętych. Najbardziej boli zwłaszcza rodziny ofiar takiego pana Burego, jeżeli takie osoby wynosi się do roli bohaterów narodowych, lokalnych. To jest rzecz niedopuszczalna. Jako społeczeństwo na co dzień powinniśmy przeciwstawiać się zamazywaniu tych czarnych kart, bo to jest zamazywanie również tragedii - podkreśliła Paulina Hennig-Kloska z Nowoczesnej. Agnieszka Ścigaj (Kukiz’15) stwierdziła, że "w Polsce odkrywanie takich wartości jak Bóg, honor, ojczyzna, jak miłość do wspólnego dobra, poświęcenie, zrezygnowania z własnego życia dla dobra wspólnego, to są rzeczy, którymi w tej chwili bardzo dużo młodych ludzi się zachłysnęło". - Uważam, że to jest bardzo dobre. Żołnierze wyklęci w większości stają się dobrymi wychowawcami, bo o tych wartościach trzeba mówić - dodała. Minister przedsiębiorczości technologii Jadwiga Emilewicz zwróciła uwagę, że pamięć o żołnierzach wyklętych "to pamięć o bezprecedensowej odwadze, o niezgodzie na warunki polityczne, w jakich znalazła się Polska w 1945 roku”. - To nie znaczy, że nie badamy historii i jej nie analizujemy. Nikt nie wymazuje życiorysów, nikt nie mówi w inny sposób o rzeczach, które się nie wydarzyły albo wydarzyły - podkreśliła.

