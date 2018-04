Foto: PAP/Jakub Kamiński Video: tvn24

Godek: "Zatrzymaj aborcję" poparło milion obywateli

20.03.| - Nie tylko ja, ale blisko milion obywateli, którzy podpisali się pod tym projektem, żąda usunięcia przepisu, który wprost dyskryminuje niepełnosprawne dzieci. Dzisiaj można zabić dziecko, jeśli jest podejrzane o to, że może urodzić się chore lub niepełnosprawne. Jest to zaprzeczenie tolerancji, zasady równości. Jest to zaprzeczenie sprawiedliwości, sprzeczne z prawami człowieka, co potwierdziła wczoraj komisja - tłumaczyła w "Kropce nad i" TVN24 Kaja Godek z fundacji "Życie i Rodzina".

