"Relacja autyzmu ze szczepionkami jest taka jak z plamami na Słońcu"

Video: tvn24

"Obserwujemy bardzo niepokojący trend odmowy szczepień"

04.11 | - Po pierwsze dmuchamy na zimne, a po drugie obserwujemy bardzo niepokojący trend odmowy szczepień. W tej chwili mamy ponad 95 procent wyszzcepionej populacji. I to jest bezieczne - stwierdził w "Faktach po Faktach" Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas. Dodał, że jeżeli obniżymy tę wyszczepialność, to możemy mieć ogromny problem z ogniskami epidemii, które będą większe niż do tej pory.

