Szydło dwa razy przegrała. W czwartek znów spróbują wybrać szefa komisji zatrudnienia

Foto: EBS Video: tvn24

Czy PiS wystawi Szydło po raz trzeci?

17.07 | Prawo i Sprawiedliwość cały czas podtrzymuje kandydaturę Beaty Szydło na szefową parlamentarnej komisji zatrudnienia i spraw socjalnych - poinformowała w środę komisja. Frakcja Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR), do której należy PiS, już dwukrotnie rekomendowała byłą premier na to stanowisko, za każdym razem nie uzyskiwała on jednak wystarczającej liczby głosów.

