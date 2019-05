Nowatorski system sterowania już działa. Pierwsze takie miasto w Polsce

Video: Dariusz Prosiecki/Grażyna Kaczmarczyk / Fakty TVN

13.01.2016 | V2V, czyli motoryzacyjny szósty zmysł....

Konstruktorzy aut robią wszystko, by jazda samochodem była nie tylko przyjemna, ale też coraz bardziej bezpieczna. Dlatego spore nadzieje pokładają w jednym z najbardziej nowoczesnych rozwiązań technologicznych, które ma pozwolić samochodom na wzajemną komunikację. O systemie V2V (ang. vehicle to vehicle), który jest dopiero testowany, ale już nazywa się go motoryzacyjnym szóstym zmysłem, dziś w Faktach TVN o 19:00 opowie Dariusz Prosiecki.

»