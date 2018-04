Gliński: Zjednoczone Emiraty Arabskie to drzwi do świata arabskiego





Foto: Piotr Gliński/Twitter Piotr Gliński na Międzynarodowych Targach Książki

Zjednoczone Emiraty Arabskie są doskonałym wejściem, drzwiami do świata arabskiego. To kraj nastawiony na kooperację i dialog z cywilizacją zachodnią – powiedział w środę w Abu Zabi po otwarciu 28. Międzynarodowych Targów Książki wicepremier, minister kultury Piotr Gliński.

W Abu Zabi (ZEA) rozpoczęły się w środę 28. Międzynarodowe Targi Książki, których Polska jest honorowym gościem.

"Drzwi do świata arabskiego"

- Zjednoczone Emiraty Arabskie są doskonałym wejściem, drogą, drzwiami do świata arabskiego, bo to jest kraj nastawiony na kooperację, na dialog z cywilizacją zachodnią, cywilizacją chrześcijańską. Oni są bardzo przychylni tej rozmowie – powiedział dziennikarzom wicepremier Gliński.

- Tym bardziej, że stawiają coraz bardziej na turystkę i kulturę – zwrócił uwagę.

- Marzę, żeby te tłumy turystów z obu krajów przyjeżdżały oglądać nasze dzieła sztuki, bo wywozić ich i eksponować w innych krajach raczej nie będziemy – dodał.



Jak mówił, Polska jest atrakcyjna, ponieważ "jesteśmy drogą do Europy, do Unii Europejskiej i tylko się z tego cieszyć, że zostaliśmy tak docenieni".



- Musimy pamiętać, że przyszłość świata przesuwa się w jakimś sensie z Europy do Azji, także do świata arabskiego i zwłaszcza te kraje arabskie, które potrafią we współczesnym świecie dobrze wybierać, w tym sensie, że nie stają się konfrontacyjne, wręcz przeciwnie, korzystają z dobrej współpracy, są przyszłością nas wszystkich, bo to jest sprawa procesów globalnych – stwierdził minister kultury.



Wicepremier poinformował także, że w planach jest kontynuacja współpracy. Przypomniał, że w trakcie swojej wizyty w Zjednoczonych Emiratach Arabskich przekaże list premiera Mateusza Morawieckiego do wiceprezydenta i premiera ZEA, emira Dubaju Muhammada ibn Raszida al-Maktuma potwierdzający udział Polski w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju. List zostanie złożony na ręce minister stanu ds. współpracy międzynarodowej, dyrektor zarządzającej EXPO2020 w Dubaju Riim bint Ibrahim al-Haszimi.



Na czwartek z kolei zaplanowano spotkanie z minister kultury i rozwoju nauki Nurą bint Muhammad al-Kabi.