Rusza śledztwo w sprawie losowania sędziego w procesie działaczy KOD

Video: tvn24

Demonstrująca: przed laty nosiłam opaskę Solidarności i dziś...

12.12 | - Nie chciałam siedzieć na kanapie i się denerwować. Przed laty nosiłam opaskę Solidarności i tamtą solidarność pamiętam, i dzisiaj musimy robić to samo - tłumaczyła jedna z uczestniczek marszu w obronie demokracji. - To pierwsze wyjście publiczne od strajków studenckich przed stanem wojennym. Jesteśmy ludźmi, którzy nie za często uczestniczyli w takich wydarzeniach, ale dzisiaj uznaliśmy, że to co się dzieje w kraju jest niemożliwe do tolerowania - powiedział inny uczestnik marszu. - Większość sejmowa nie stoi ponad prawem, nieprzestrzeganie prawa to psucie państwa. Nikt im nie odbiera prawa do rządzenia, ale w określonych ramach demokracji - dodał.

